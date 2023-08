Aperitivo con dj Stoppa

Il 25 agosto sarà ospite della Pizzeria del Corso di Montegrotto Terme colui che ha fatto ballare intere generazioni, colui che quest'anno festeggia 50 anni di carriera, colui che che è noto al popolo della notte come dj Stoppa, Roberto Stoppa.

«Vi aspettiamo numerosi per un aperitivo da non perdere insieme al Disk Jockey che per decenni è stato il protagonista indiscusso nei più grandi e famosi locali da ballo notturni del Nord d'Italia, ma non solo, essendosi esibito all'estero in Paesi come il Giappone, il Messico e in Sud America!».

Per info e prenotazioni: tel. 347 379 1292.