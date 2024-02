Quinta edizione di "Ars in tempore" a Cittadella

Quinta edizione di ARS IN TEMPORE. Percorso d’arte contemporanea nelle antiche abbazie. L’arte contemporanea “entra nella storia”. Il progetto “Ars in Tempore” nasce con la volontà? di promuovere l’arte contemporanea e di valorizzare le antiche sedi quali centri di cultura viva e non solo memoria.

MOSTRA PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL TORRESINO a Cittadella (PD), 2 – 17 ottobre 2024. Inaugurazione sabato 2 marzo ore 16.30. Saluto delle autorità, presentazione della curatrice Roberta Gubitosi Presentazione del Catalogo generale.

Sarà allestita una mostra con 15 artisti provenienti da regioni e province diverse.

Saranno esposte oltre 60 opere, tra cui opere pittoriche, plastiche, sculture di grandi dimensioni e un’installazione che occuperà lo spazio del coro.

Orari: Venerdì 15-19, sabato 15-19, domenica 10-12 / 15- 19.

VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA MOSTRA - Domenica 10 marzo, ore 16:

Sabato 16 marzo, ore 16

Domenica 17 marzo, ore 16

Informazioni e prenotazione visite guidate alla mostra: Quinta Dimensione 328 1511878. Opere di: Luciana Bizzotto, Raffaele Carsana, Annie C’est Moi, Alessia Francescato, Paola Marangon, Fernando Andrea Massironi, Giovanni Meneguzzo, Emanuela Mezzadri, Alessandro Murer, Gianni Paganelli, Gianni Pizzinato – Aleph, Egle Scerelli – Scegle, Lurdes Silva, Francesco Stefan, Daniela Toniolo. Chiesa di Santa Maria del Torresino via Garibaldi, 54, Cittadella (PD)