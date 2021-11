“Animali da bar” per la rassegna Arti Inferiori all’MPX di Padova

Volge al termine al Teatro MPX di Padova l’attesa rassegna Arti inferiori 2021.22, fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova promossa e realizzata in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven / Regione del Veneto.

Dopo la sospensione delle attività teatrali dovuta all’emergenza sanitaria, i primi segnali di normalità dell’estate oggi, finalmente il Teatro si rianima per questa 18° edizione che, come sempre, propone spettacoli di grandissimo livello e rilievo, ribadendo l’impegno di tutti i soggetti coinvolti a garantire una stagione curiosa, interessante e appassionante alla città di Padova. La stagione è realizzata con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Inizio spettacoli ore 21.

La stagione si chiude il 26 marzo con “Animali da bar” della Carrozzeria Orfeo, una compagnia in qualche modo “feroce” nel dipingere i personaggi che crea e ama, ribaltando i buoni sentimenti e spingendoci alla riflessione. Con loro entriamo in un bar, di un quartiere, di una metropoli. Qui incrociamo e conosciamo sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combattere, aggrappati ai loro piccoli squallidi sogni, ad una speranza che resiste troppo a lungo. Come erbacce infestanti che ricrescono senza che si riesca mai ad estirparle.

Spettacoli in programma

Ingresso

Abbonamento (7 spettacoli)

intero 80 euro - ridotto 65 euro

Mini abbonamento (5 spettacoli a scelta)

unico 60 euro

Vendita abbonamenti

spettatori abbonati 2019/20 dal 2 al 6 novembre 2021

nuovi abbonamenti e possessori voucher dall’8 al 19 novembre 2021

presso l’MPX - Multisala Pio X, in Via Bonporti 22 lunedì dalle ore 18.45 alle ore 20.00, dal martedì al venerdì dalle ore 18.45 alle ore 20.30, sabato dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Biglietti

intero 15 euro - ridotto 13 euro

Riduzioni per giovani fino ai 30 anni, studenti con tessere “Studiare a Padova Card”, abbonati Cineforum MPX e soci Coop Alleanza 3.0.

Prevendita e vendita biglietti

Online biglietti acquistabili senza diritto di prevendita su vivaticket.com e relativi punti vendita.

Presso l’MPX Multisala Pio X:

- prevendita il giorno precedente ogni spettacolo dalle ore 18.45 alle 20.30

- vendita il giorno dello spettacolo due ore prima dell’inizio.

Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher Vivaticket di Arteven.

Attenzione

Il programma potrebbe subire variazioni. A spettacolo iniziato non è consentito l’accesso in sala.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di Certificazione Verde Covid 19 (Green Pass) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) ed i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri del Ministero della Salute.

Informazioni

MPX Multisala Pio X

tel. 049 8774325 (in orario proiezioni cinema)

mpx@multisalampx.it

https://multisalampx.it/arti-inferiori-2021-2022

tel. 334 2042331 - 041 5074711

artinferiori.arteven@gmail.com - https://www.myarteven.it/ - facebook ARTEVEN

https://www.myarteven.it/rassegne/padova-arti-inferiori-stagione-2122

Comune di Padova - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

UOC Manifestazioni e spettacoli

tel. 049 8205623/5611 - manifestazioni@comune.padova.it

