Bagno sonoro vibrazionale allo Showroom Vibrasonic

«Entra in un mondo di profonda connessione con te stesso e le tue energie interiori attraverso il magico Bagno Sonoro Vibrazionale sui 4 Elementi. I suoni degli strumenti come Handpan, tamburi rituali, pianoforte, strumenti ancestrali e voce ti guideranno in un viaggio unico. Questa pratica va oltre il semplice ascolto di musica rilassante, è una vera e propria connessione mente-corpo-spirito».

Venerdì 10 Novembre

Dalle 20.30 alle 22

Via Roma 44/C - Albignasego (PD)

Iscrizione al seguente link: https://eventi.vibrasonic.it/edizione/59/iscrizione