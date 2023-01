"Bazar 33", la storia della comunità ebraica di Este il 27 gennaio 2023. Dalle pietre d’inciampo di Emma Ascoli e di Anna Zevi, le due cittadine di Este arrestate e deportate ad Auschwitz, nasce un viaggio a ritroso nel tempo tra le vie di Este alla ricerca e riscoperta dei luoghi in cui la comunità ebraica visse fin dal medioevo, scoprendo e ricostruendo in grafica 3D angoli della città che non esistono più.

La storia della comunità ebraica di Este (PD) dal Medioevo alla Shoah per la prima volta raccontata in un documentario. In prima visione in occasione della Giornata della Memoria 2023 in un evento realizzato con il patrocinio della Città di Este e del Comune di Vo'.

Informazioni e contatti: https://www.videostoria.it.