Il ritorno di Jojo & Blueshoes per la rassegna Bluesin'Padova al Chiosco

Tornano i live al Chiosco. Ad aprire, domenica 15 maggio alle 21.15, la stagione dei concerti, Giorgio Menon, ma tutti lo conoscono come Jojo, tra i veterani del blues made in Padova, & Blueshoes. Un concerto in cui le radici musicali del blues emergono distintamente amalgamandosi armoniosamente. Un repertorio in costante equilibrio tra standard, cover e originali. Insieme a Jojo, voce e chitarra, Un repertorio originale creato insieme a dei grandi musicisti che si esibiranno sul palco del Chiosco: Jojo Menon, voce e chitarra; Toto Bisaglia all’ armonica; Moreno Segafredo alla batteria e Danilo FAVARETTO al basso.

Un tributo alla storia del blues a Padova, una storia che ha caratterizzato il volto musicale della città e che è entrata nelle corde della sua tradizione artistica. Un ponte tra le generazioni che vivono e hanno vissuto questo speciale genere musicale.

Nella meta? degli anni Settanta, infatti, Padova incrocia per la prima volta il mondo della musica Blues con la nascita del Collettivo Musica. Un gruppo di ragazzi (Giorgio Jojo Menon, Antonio Zanonato, Paolo Banjo Agostini, Carlo De Pirro, Roberto Tombesi, Massimo Fumagali), studenti liceali e universitari, uniti dalla passione per la musica, ma non una musica qualunque: il Country Blues Americano

Il quartiere Palestro, la Casetta Comunale di Via Varese, diventa il quartier generale dove suonare, ascoltare, scambiarsi trucchi musicali e cassette audio; affinare le tecniche, rubare un po’ dell’anima che e? in quei pochi bellissimi dischi cosi? difficili da trovare in quegli anni. In poco tempo il Collettivo Musica si afferma come realtà musicale della città, coinvolgendo decine e decine di appassionati intorno al mondo del Blues, del Folk Americano, del Country e del Bluegrass.

Prendono vita i primi workshop, le prime lezioni e i primi concerti. Con questo successo, il Collettivo cambia sede e viene accolto nella Palazzina Razionalista di Riviera del Carmine, sede anche del Teatro Popolare di Ricerca di Lorenzo Rizzato, fino a quando, in una notte a meta? degli anni 80, la palazzina viene demolita per far posto a moderne costruzioni.

Successivamente nel 1976 Jojo fonda la sua band elettrica i Blueshoes e nasce cosi? la prima blues band patavina. Il repertorio dei Blueshoes è passato nel tempo dal classico sound di Chicago, al Rock-Blues texano, al Funky-soul per approdare alla Blues-fusion californiana. Nel 1993 una tournée li ha portati nei locali storici del Blues della Bay Area di San Francisco.

La serata di domenica 15 maggio rientra all’interno della rassegna Bluesin' Padova, ideata da Associazione Culturale Il Chiosco, con il contributo del Comune di Padova all’interno del bando “Padova riparte dalla cultura”. Un viaggio all’interno della storia del Blues, un programma di ampio respiro che fino a giugno, porterà in città alcuni dei musicisti più interessanti del panorama musicale nazionale e internazionale.

Bluesin'Padova

JOJO & BLUESHOES | Ore 21.15

Il Chiosco, Via Ariosto, 10 - Padova

Jojo MENON voce - chitarra

Toto BISAGLIA armonica

Moreno SEGAFREDO batteria

Danilo FAVARETTO basso

Jojo (Giorgio Menon) -inizia suonando e cantando country music per passare al country-blues e al ragtime. A metà degli anni ‘70 fonda, assieme ad altri appassionati di musica afroamericana, il Collettivo Musica che organizza negli anni corsi di finger-picking e concerti in tutta Italia. Suona in alcuni club olandesi prima di abbandonare definitivamente la chitarra acustica alla fine degli anni ‘80. Interessatosi al Jazz frequenta la scuola “Dizzy Gillespie” di Bassano, fatto che lo avvicina maggiormente al fraseggio della Blues-Fusion californiana.

Toto (Vittorio Bisaglia) - armonicista padovano si ispira alla tradizione dei maestri del Chicago Blues (Little Walter, Big Walter Horton, Sonny Boy Williamson) per sconfinare anche in personali chiavi di lettura di alcuni classici del jazz moderno (Duke Elligton, J.Zawinul, J.Coltrane). Presente da diversi anni nel panorama blues veneto collaborando con musicisti tra cui: Oscar Marchioni, Enrico Crivellaro, Stefano Barattin, Martino Repetto, Giampaolo Tombesi... è fondatore dei Blues Urbani e dei Tequila Blues Boom e ultimamente collabora con Jojo and Blueshoes.

Danilo Favaretto - Attivo sin dagli anni 80 nella scena musicale padovana, ha suonato in diverse formazioni locali tra cui Blueshoes, Blues Urbani, Elefunk (cover band tower of power/ Maceo Parker ), Dadance, Summertime, Note Neree nel musical “Jesus Christ Superstar” (del 2000 della compagnia PadovaDanza ).

Moreno Rocco Segafredo - Si avvicina alla batteria nel 1987 dopo lo studio giovanile della chitarra classica. Dopo un breve periodo di lezioni con il batterista Enzo Carpentieri inizia a suonare con i Blues Flames e a seguire con la Claudio Bertolin Blues Band, la Bella Blues Band di Adriano Vettore e i Blueshoes di Jojo Menon, con una intensa attività di serate e concerti per tutti gli anni ’90, partecipando a svariati festival blues nel veneto e nord Italia e al Delta Blues Festival del 1994. Collabora a lungo con formazioni di swing, musica latina e Jazz in collaborazione con l’Università di Padova. A metà degli anni 2000 riprende a suonare la chitarra con una formazione e un repertorio rock latino fino al 2011. Dal 2013 ritorna stabilmente alla batteria suonando in diversi gruppi di musica Pop/Blues/Rock Blues/Soul.

