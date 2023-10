Domenica 8 ottobre, dalle ore 10 alle 18, Villa dei Vescovi, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia (PD) immerso nel paesaggio dei Colli Euganei, ospita Botteghe in Scena, una giornata alla scoperta del territorio e dei suoi Maestri Artigiani, eccellenti protagonisti del saper fare.

Una mostra mercato dedicata a originali e preziosi manufatti come legni intarsiati, sculture in ceramica, oggetti in vetro e cristallo, maschere, merletti, stampe, gioielli e tessuti d’arredo. Concepito come uno spettacolo in tre atti, l’evento Botteghe in Scena si inserisce perfettamente nel contesto di Villa dei Vescovi, progettata nel Cinquecento come un vero e proprio palcoscenico da cui godere la visione del paesaggio e che oggi si presta ad ospitare le eccellenze di questo territorio: realtà artigianali che si dedicano alla conservazione di saperi antichi e contemporaneamente al gusto della ricerca, coniugando tradizione e innovazione per ricavarne prodotti unici, della cui qualità sono, essi stessi, il principale ingrediente. Donne e uomini che hanno saputo dare valore alla memoria e fare del concetto di cura e operosità il proprio codice etico e comportamentale. Un made in Italy di elevato valore culturale, dove territorio, identità locali, arti e mestieri hanno contribuito a definire lo spirito dei luoghi e il volto delle comunità.

Nell’arco della giornata, oltre all’esposizione dei manufatti, sulla scena si alterneranno dimostrazioni di tecniche artigianali antichissime, visite guidate, laboratori interattivi, e uno spettacolo di burattini all’insegna di un vero e proprio teatro del saper fare, dove celebrare insieme, l’incanto del fatto a mano.

Dalle 10 alle 17 i maestri artigiani, all’opera nella realizzazione di un prodotto, si esibiranno in una messa in scena del proprio saper fare offrendo al visitatore un’esperienza che promuove la cultura del territorio, la conoscenza prima del consumo, la ricerca della qualità e lo sviluppo di economie locali. Ad arricchire la mostra un ciclo di visite guidate – orari 11, 12; 15 e 16 – per approfondire il valore di questi oggetti e lo spirito che li ha generati. Spazio anche per i più piccoli alle ore 16 con Arlecchino e la Casa Stregata, uno spettacolo di burattini a cura della Compagnia Paolo Papparotto burattinaio. Al termine dello spettacolo verrà offerta a tutti gli spettatori una merenda a cura del Bistrò della Villa.

Si susseguiranno tutto il giorno laboratori creativi per grandi e piccini: dal vetro al metallo, alla carta. Dalla ceramica, al legno. Dal miele al vino. Stampatori, intarsiatori, ceramisti, orafi, calligrafi, merlettai e artigiani del gusto guideranno il visitatore alla scoperta dei gesti e degli strumenti alla base della realizzazione di un prodotto di alto artigianato, imparando a creare, senza sprechi. La partecipazione è gratuita e su prenotazione al link https://fondoambiente.it/il-fai/beni/botteghe-in-scena/.

Tra i protagonisti, Micheluzzi Glass per L’arte del Vetro, Cristalli Varisco per l’Arte del Cristallo, Martina Vidal Venezia per l’Arte del Merletto, Michele Mastellaro per l’Arte del Legno, Ceramiche Marzana per L’Arte della Ceramica, Francesco Pavan per l’Arte dell’Oreficeria, Daniela Carraretto per l’Arte della

Calligrafia, Cristina Busnelli per l’Arte della Tessitura, Atelier Volante per l’Arte della Maschera, Stamperia d’Arte Busato per l’Arte della Stampa, Monica Perin per L’Arte della Scultura, Apitaly per l’Arte dell’Apicoltura, Ca’de Memi per l’Arte dell’Allevamento. Infine l’azienda vinicola Costadilà, che da 4 anni conduce il vigneto di Villa dei Vescovi, proporrà al pubblico una degustazione guidata del vino prodotto con le uve del Brolo di Villa dei Vescovi.

Accompagnerà la mostra mercato un’esposizione di opere in vetro di Murano a cura di Massimo Micheluzzi Glass.

Con il Patrocinio del Comune di Torreglia.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen per il primo anno sostenitori del progetto, di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius, che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.

Le attività di manutenzione e valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda Partner del Bene, già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Ingressi villa (visita libera): Intero 11 euro; Ridotto (6-18 anni) 5 euro; Studenti (19-25 anni) 6 euro; Famiglia (2 adulti + 2 ridotti) 27 euro; Iscritti FAI e Residenti nel Comune di Torreglia gratuito euro; Bambini (0-5 anni) gratuito.

Per informazioni

FAI – Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) - faivescovi@fondoambiente.it; 049.9930473

www.fondoambiente.it

