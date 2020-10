"Briciole - 4 ciacole attorno al cibo" presso la Scuola Margherita 2000

Sabato 10 ottobre a partire dalle ore 10 si terrà la presentazione dei nuovi corsi promossi dalla Scuola Margherita 2000. Un'occasione d'incontro per tutti gli ex allievi e curiosi e un momento di confronto per comprendere meglio questo momento di cambiamento nel settore pizza.

Esperti professionisti e docenti interverranno su tematiche di comune interesse quali : lievito madre - caratteristiche tecniche delle farine - la pinsa romana. La giornata si concluderà con un laboratorio sulla pizza per bambini.

Informazioni e contatti

Sede Scuola Pizzaioli Margherita2000, via Mussato .12 - Abano Terme. Sabato 10 ottobre dalle 10 alle 16. Ingresso Gratuito con prenotazione consigliata.

Web: https://www.scuola-pizzaioli.com/