"Cabaret songs, canzoni, lieder ed arie d’opera" con il duo inglese Terry-Lauri per la stagione dell’Agimus

Domenica 3 marzo 2024 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, quinto appuntamento della XXXI^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital “Cabaret songs, canzoni, lieder ed arie d’opera” del duo inglese soprano e pianoforte formato da Bethan Terry e Francesca Lauri. Il programma di esecuzione prevede brani di B. Britten (Cabaret songs), F. Poulenc (Banalitès), F. Schubert (Nacht und traüme, Auf dem see), E.W. Korngold (Liebesbriefchen), G. Donizetti (O luce quest’anima “da Linda di Chamounix”), G. Verdi (in solitaria stanza), P. tosti (Ideale, “A Vucchella”), G.Puccini (“Quando m’en vo” dalla “Bohème”).

Bethan Terry, soprano lirico britannico, ha completato gli studi con lode presso la “Guildhall School of Music & Drama” di Londra. Si è inoltre laureata presso il “Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance”. E’ stata premiata a numerosi Concorsi tra cui “Paul Hamburger Prize”, “Somerset Song Prize”, “GSMD English Song Prize”, “Bath Opera Isobel Buchanan Award”, “English Song Competition”, “Elisabeth Schumann Lieder Duo Competition”, “Lillian Ashe French Song Duo Competition”. Ha cantato per la BBC Radio 3 ed effettuato tour di concerti in Italia e in Gran Bretagna. Francesca Lauri si è diplomata al “Trinity Laban Conservatoire for Music and Dance” con lode e si sta perfezionando al “Royal College of Music”. Si è esibita in sale prestigiose quali la Wigmore Hall, la Milton Court, la Fazioli Concert Hall e la Conway Hall. Ha vinto i concorsi “RCM Lieder Piano Prize”, “Somerset Song and AESS Dorothy Richardson English Song Piano Prize”, ed è stata finalista alla “Royal Overseas League”.

Ingresso al concerto: intero 8 euro, ridotti 5 euro (soci Circolo Unificato, studenti fino ai 18 anni e studenti del Conservatorio), prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it

