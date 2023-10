Comunità di Sant'Egidio organizza una caccia al tesoro per adulti, bambine e bambini per far conoscere i luoghi storici e i personaggi di Borgo Portello.

Al termine della caccia al tesoro è prevista una merenda per tutti.

Tutto il programma Caccia al tesoro "Itinerario storico culturale per conoscere Borgo Portello" »

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 15 ottobre, tramite l'apposito form online.

Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto "La città delle idee".

Domenica 22 ottobre, ritrovo ore 15 in piazza Portello

Per informazioni

Segreteria organizzativa

cell. 320 1427440