"Caffè Europa – Verso le elezioni europee", l'incontro al Pedrocchi

Lunedì 19 febbraio, Europe Direct Padova organizza un appuntamento informativo e di sensibilizzazione sulle prossime elezioni europee, rivolto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento si svolge presso la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, dalle 15.30 alle 17. A conclusione degli interventi è previsto un momento conviviale, per offrire un ambiente di discussione informale in cui approfondire e sviluppare le questioni emerse durante l’incontro.

La partecipazione è libera e gratuita, fino a esaurimento posti.

L’appuntamento

Nel corso del pomeriggio sono previsti due interventi che intendono illustrare l’importanza della partecipazione democratica e dell’espressione della volontà dei cittadini in questa occasione elettorale.

Ogni cinque anni, infatti, centinaia di milioni di persone in tutta Europa sono chiamate ad esprimere il voto per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, l’unica istituzione dell’Unione europea – nonché l’unica assemblea trasnazionale al mondo – ad elezione diretta. La nuova legislatura, che prenderà il via dopo il voto del prossimo 9 giugno 2024, vedrà i 705 membri eletti al Parlamento europeo, impegnati a garantire che le decisioni che investono la vita di tutti i cittadini siano assunte in forma democratica.

Intervengono:

Alessandro Giordani – Capo Unità Reti negli Stati Membri DGCOMM Commissione Europea

La rilevanza del voto alle elezioni europee

Matteo Zanellato – Università degli Studi di Padova

Le linee di frattura nel discorso politico europeo

“Caffè Europa” è il format del Parlamento europeo pensato per avvicinare l’Europa ai suoi cittadini, favorendo il confronto diretto e informale con i rappresentati delle istituzioni.

Organizzano e promuovono l’evento: i Centri Europe Direct Padova, Europe Direct Venezia Veneto e Europe Direct Montagna Veneta e il Centro di Documentazione Europea dell’Università degli Studi di Padova

Per informazioni

Europe Direct Padova

Tel.: 049 8204722

Mail: europedirect@comune.padova.it

Info web

https://www.progettogiovani.pd.it/caffe-europa-verso-le-elezioni-europee/

