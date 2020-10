CambiScena, “Distanze” improvvisazione teatrale al teatro ai Colli

Nonostante il periodo difficile per il mondo dello spettacolo dal vivo, CambiScena arriva alla terza data della sua rassegna autoprodotta C’è una volta 2020 con la quale porta sul palcoscenico del Teatro ai Colli una selezione di compagnie e format provenienti da tutta Italia per far conoscere al pubblico le tante forme del Teatro d’Improvvisazione.

L’evento

Sabato 24 ottobre è la volta della padovana “Compagnia CambiScena” che porta in scena il suo nuovo spettacolo nato proprio durante il lockdown: Distanze.

Lo spettacolo

Uno show di improvvisazione teatrale ispirato al distanziamento fisico e sociale. Un format che vuole trasformare lo spazio che divide in spazio che unisce attraverso il coinvolgimento, lo stupore e il divertimento del teatro d’improvvisazione. Uno spettacolo fatto di stanze e di distanze, fatto di attori, di immaginazione, di musica, di luci e di un pubblico dal vivo che crea assieme agli attori storie, situazioni e personaggi.

Sicurezza

La serata di spettacolo sarà organizzata e gestita in totale sicurezza, rispettando le norme vigenti in materia di contenimento del Covid-19 e, visto il numero ridotto dei posti a sedere, è sempre consigliata la prenotazione.

Dettagli

L’organizzazione e la direzione artistica della rassegna C’è una volta 2020 sono a cura di CambiScena Improvvisazione Teatrale in collaborazione con Teatro Fuori Rotta e con il patrocinio di UILT (Unione Italiana Libero Teatro) e Improteatro.

Prenotazioni e informazioni

www.cambiscena.it – www.ceunavolta.it – info@cambiscena.it - +39 3490683830

Biglietti

12 euro Intero (senza prenotazione)

10 euro Intero (con prenotazione), Intero studenti universitari (senza prenotazione),

8 euro Ridotto studenti universitari (con prenotazione).

6 euro Ridotto minori di 15 anni, soci CambiScena, Improteatro, Teatro a Molla, Rabbit Hole, Eiteam.

Omaggio disabili (e accompagnatori), minori di 3 anni (se non occupano il posto).

Acquisto biglietti

La sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro ai Colli. Apertura biglietteria il sabato alle ore 19

Contatti

+39 349 0683830 – info@cambiscena.it – www.cambiscena.it

