Escursione con degustazione: camminata e i vini di Reassi

Unitevi alla nostra escursione a piedi con degustazione dei vini della cantina Reassi di Rovolon. Accompagnati da un’esperta guida naturalistica, camminerete lungo i sentieri che corrono sulle colline attorno. Il sentiero che inizia dall’azienda agricola Reassi percorre stradine carrabili tra vigneti, coltivi, bosco di castagno e prati, alle pendici del Monte della Madonna. Tra i punti panoramici e d’interesse storico vi è l’oratorio di San Pietro, legato alla famiglia veneziana Capello, e da cui prende il nome il nuovo sentiero del Parco dei Colli.

Dopo gli approfondimenti della guida, rientrerete nella cantina Reassi per un’appagante degustazione guidata di vini con accompagnamento di prodotti tipici del territorio. L’azienda agricola “Reassi” si estende su una superficie di circa 6 ettari interamente coltivati a vigneto ed oliveto.La conduzione è esclusivamente familiare e la felice posizione dei loro poderi, unita ad un territorio di origine vulcanica, consente di coltivare la vite con ottimi risultati. Per questo da più di cento anni si impegnano anche nella trasformazione dell’uva in vino, forti delle moderne tecnologie ma rispettosi dell’antica tradizione, nella ricerca della massima espressione territoriale.

Percorso: principalmente su sentieri collinari e strade campestri.

Da dove partire: Cantina Reassi in Via A. Manzoni, 9 – 35030 Carbonara di Rovolon (PD) (parcheggio gratuito).

Quando: domenica 7 febbraio ore 10 e ore 14.30 e dom 28 marzo ore 10 e ore 14.30.

Difficoltà: il percorso ha un dislivello di cca 200 metri e presenta un livello di difficoltà facile-medio, sono previste salite e discese.

Durata prevista: circa 2 ore camminata, 1 ora in cantina.

Da portare: scarponcini trekking, abbigliamento a cipolla, borraccia di acqua.

Informazioni e contatti

Costo: 18 euro adulto, 10 euro bambino 6-12 anni. Inclusa guida naturalistica, degustazione vini e prodotti locali presso la cantina. Ai bambini verrà offerto un succo d’uva. La camminata prevederà la partecipazione di un numero adeguato di persone per guida nel rispetto delle norme Covid-19.

In caso di condizioni meteo avverse, ci riserviamo la possibilità di cancellare o rimandare l’escursione. In questo caso, riceverete un voucher dell’importo pagato per la partecipazione ad un’altra attività simile.

EVENTO SU PRENOTAZIONE: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/camminata-e-i-vini-di-reassi/.