Camminata sui Colli Euganei a Sant’Antonio Porseeto con breve pratica yoga

Insieme percorreremo un anello che attraverserà bosco di castagno e bosco di quercia; sosteremo alle suggestive terrazze panoramiche, per raggiungere infine uno dei luoghi più suggestivi del Monte della Madonna: la grotta di S. Felicita e i resti di un antico monastero dedicato a Sant’ Antonio Porseeto. Luoghi ricchi di fascino e racconti. All’interno della grotta dove due donne si ritirarono in eremitaggio (l'ultima circa 20anni fa) si trova la sorgente naturale più alta del comprensorio euganeo. Quell'acqua è tanto preziosa per la riproduzione di salamandre e tritoni: solitamente si vedono! Durante l'escursione saremo infine sempre osservati da volti incisi sulla roccia: un sentiero ricco di suggestioni quindi, e per alcuni tratti, magico. Durante la nostra camminata ci sarà spazio per una breve pratica yoga. Al termine verrà offerta una piacevole merenda.

Condurrà la camminata Elena Bettio, Guida naturalistica ambientale. Guiderà la pratica yoga Cristina Piovan insegnante di yoga livello avanzato (500h) riconosciuta dal Coni, yin yoga, yoga in gravidanza e yoga per la terza età, insegnante Csen ginnastica yoga. La pratica proposta: Pranayama (respiro consapevole), meditazione.

QUANDO: lunedì 31 ottobre 2022. Ore 15.30 -17.30.

PROGRAMMA:

Ore 15.30 Ritrovo Baita Fiorine via Monte della Madonna 7. Se possibile ottimizzare le auto. (Si raccomanda la massima puntualità).

Ore 15.45 camminata, pratica yoga e merenda.

Ore 17/17.30 saluti finali.

INFO:

Lunghezza 3km

Durata circa h 1.30/45

100m circa dislivello

Difficoltà medio facile

Se si hanno, portare i bastoncini trekking.

La pratica yoga è adatta a tutti, anche ai principianti.

L’evento avrà luogo con un numero minimo di partecipanti.

Cani ammessi al guinzaglio

DA PORTARE: Tappetino yoga o stuoia o plaid comodi da portare in spalla, tisana o acqua, scarpa da trekking.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

POSTI LIMITATI

CONTRIBUTO:

18 euro ASSOCIATI

23 euro NON ASSOCIATI

Info e prenotazioni: 349 7355289. Per info percorso: 328 1857660. Mail: info@laboratorioyoga.it.