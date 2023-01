Campionato top 10 di rugby: Petrarca Rugby vs Valorugby Emilia

Riparte il grande rugby a Padova sabato 14 gennaio 2023 alle ore 15 presso lo Stadio Plebiscito di Padova, con l'Undicesima Giornata, seconda di ritorno, del Campionato di Rugby Top 10 2022/2023 con un incontro al vertice, tra il Petrarca Padova (Campione d'Italia in carica) e il Valorugby Emilia, sesta partita casalinga del Petrarca Rugby per la stagione in corso.

I biglietti sono in prevendita dalla mattina di lunedì 9 gennaio 2023 alle 20 di venerdì 13 gennaio 2023 al prezzo di 11 euro (interi) e 1 euro (per i minorenni), compresi i diritti di prenotazione posto (senza addebiti per il pagamento con carta di credito), sul sito www.petrarcarugby.it.

Per i tifosi ospiti sono stati riservati i settori 2 (Tribuna Est Alta) e 10 (Tribuna Est Bassa), mentre per i tifosi del Petrarca sono aperti i settori 5 (Tribuna Est Alta) e 8, 9 (Tribuna Est Bassa). Per evitare code e assembramenti si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita. Una residua minima quota di biglietti sarà comunque venduta alle casse dello Stadio Plebiscito nei 60 minuti precedenti l'incontro. Per l'accesso allo stadio è consigliabile indossare la mascherina. Eventuali variazioni alle modalità d'ingresso saranno comunicati su www.petrarcarugby.it. Nell'area biglietteria del sito di prevendita è disponibile anche il modulo accredito disabili, da inviare preventivamente alla segreteria del Petrarca Rugby.

Lo Stadio Plebiscito è raggiungibile con il bus urbano 24 (capolinea Plebiscito), tram (da Stazione FS, direzione capolinea Nord, fermata Saimp/Interspar, 500 mt.), con il bus urbano 15 (capolinea Debussy, 1,1 km.), Autostrada A4 uscita Padova Ovest.