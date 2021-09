"Cantine aperte in vendemmia": picnic e brindisi da Maeli

Orario non disponibile

Quando Dal 26/09/2021 al 26/09/2021 Orario non disponibile

Visto l'entusiasmo e le numerose richieste di partecipazione al pic-nic della vendemmia lo scorso 11 settembre in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, Maeli, in collaborazione con FEshion Eventi, replica il pic-nic domenica 26 Settembre.

Domenica 26 settembre a partire dalle ore 12, gli ospiti verranno accolti in cantina con il brindisi della Vendemmia 2021, con il mosto delle uve raccolte abbinato alla tradizionale focaccia all' uva.

Dalle ore 12.30 sarà possibile ritirare il proprio cestino per continuare la festa in modalità pic-nic in giardino o sopra la terrazza della cantina.

Il pic-nic verrà allietato dal gruppo Ande Cante e Bali, che intonerà canzoni popolari e intratterrà la persone con balli folcloristici.

L' evento si svolgerà all' aperto, nel rispetto delle norme sul distanziamento e sulla sicurezza.

Il costo a persona è di 35euro/persona.

Il ticket include:

brindisi della vendemmia

telo pic-nic

cestino pic-nic

2 calici di vino a persona

In caso di maltempo, il pic-nic sarà rimandato alla settimana successiva

Il pic-nic è organizzato in collaborazione con FEshion Eventi, che gestisce le prenotazioni, e cura il menù del cestino.

A questo link tutte le informazioni circa lo svolgimento del pic-nic, il contenuto del cestino e i vini in abbinamento:

https://fb.me/e/6RrnOTTKE

A questo link invece è possibile prenotare il proprio posto al pic-nic:

https://feshioneventi.it/prodotto/pic-nic-maeli/

Note importanti:

i posti disponibili sono solamente 80

verrà messo a disposizione gel disinfettante per le mani, da utilizzare al vostro ingresso in vigna e in qualsiasi altro momento lo desideriate

tutto il cibo sarà preparato e confezionato nei laboratori di "Braci e Sapori" in apposite food box,

secondo tutte le prescrizioni richieste dall'emergenza sanitaria

il servizio di accoglienza seguirà tutti i protocolli richiesti per il contenimento della diffusione del virus e per evitare assembramenti

vi chiediamo di indossare al vostro arrivo la mascherina protettiva, che potrete tranquillamente rimuovere, una volta accomodati nella vostra postazione

In caso di maltempo, il pic-nic sarà rimandato alla settimana successiva.

Cantina Maeli

Via Dietro Cero 1/C Baone (PD)

Info web

https://feshioneventi.it/prodotto/pic-nic-maeli/

https://www.facebook.com/events/542988333673721/

