Arrivano sul palco del Ferrari Carlo e Giorgio con "Senza skei"

Al Teatro Ferrari di Camposampiero prosegue la rassegna, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Camposampiero, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto.

Dopo aver riempito i teatri del Veneto, da Cortina a Caorle, da Treviso a Vicenza, con lo spettacolo “Senza Skei”, Carlo & Giorgio arrivano anche a Camposampiero. Il duo di comici, sabato 20 gennaio, sarà al Teatro Ferrari (ore 21), dove i biglietti sono già esauriti.

Carlo & Giorgio sul palco raccontano gli effetti della crisi economica negli anni del post Covid alla ricerca di nuove modalità di sopravvivenza quotidiana. Immaginano di affidarsi ad tutorial per sopravvivere in un mondo senza più stabilità economica, senza più riferimenti, senza più pazienza e attenzione. Soprattutto senza ironia e autoironia.

Lo spettacolo “Senza Skei” affronta vari aspetti di questa epoca inquieta e lo fa con un allestimento scenico essenziale: una ambientazione astratta perché le situazioni si susseguono e si trasformano una nell’altra. Ma ciò che volutamente domina è il colore: dagli abiti, ai pochi oggetti di scena, ai giochi di luce, tutto punta a trasmettere una sferzata di vivacità, un antidoto, come sempre può essere il sorriso, alla pesantezza che ci ha accompagnato in questi ultimi anni.

“Senza Skei” è uno spettacolo scritto da Carlo D’Alpaos, Giorgio Pustetto e Cristina Pustetto, con la regia luci di Paolo Lunetta. Evento organizzato da La Piccionaia e il Comune di Camposampiero.

