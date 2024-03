Carlo Mazzacurati, tutti i suoi film a Padova

Dieci anni fa ci ha lasciato Carlo Mazzacurati, regista padovano che nella sua carriera ha realizzato 12 film di finzione e 5 documentari vincendo tra l’altro il Leone d’argento a Venezia ed essendo stato insignito del Premio Gran Torino e Davide di Donatello alla carriera.

Padova gli dedica una retrospettiva completa di tutti i 17 titoli della sua filmografia.

I film saranno proiettati nelle più importanti sale cittadine : Multiastra, Portoastra, Cinema Lux. Tutti i martedì alle 21 a partire dal 2 aprile fino al 18 giugno. I primi tre film in proiezione saranno:

martedì 2 aprile, Multisala Astra

L'attore Giuseppe Battiston presenta il film "La Passione" martedì 9 aprile, Porto Astra

Proiezione del film "L'amore ritrovato" ?martedì 16 aprile, Multisala Astra

Proiezione del film "La giusta distanza"

La successione degli altri film e gli ospiti di ogni serata (la cui presenza è in corso di definizione in funzione dei loro impegni e della possibilità di raggiungere Padova) sarà aggiornata man mano e potrà essere seguita sui siti di Euganea Film Festival https://www.euganeafilmfestival.it/it e Jolefilm https://www.jolefilm.com/

Tutti i film saranno accompagnati dai suoi collaboratori più stretti: attori, direttori della fotografia, sceneggiatori, scenografi.

Il 28 maggio si terrà un convegno presso l’Aula Magna dell’Università che vedrà la presenza. tra gli altri, del Direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli, dei Professori Gianpiero Brunetta, Giorgio Tinazzi e Antonio Costa.

Non si tratta di una ricorrenza, ma di un'opportunità, anche per la città di Padova, di rincontrare un suo autorevole artista che, con la sua umanità e la forza dei suoi personaggi, ha rappresentato l'anima più profonda di questo territorio, e non solo.

Il percorso filmico indicato nella programmazione, proprio perché non cronologico, rappresenta una serie di tappe in un viaggio cinematografico in cui poter ritrovare sentieri visivi e narrativi che sono entrati a far parte del nostro sguardo o che possono offrirci un nuovo modo di guardare.

L’iniziativa è organizzata da Euganea Film Festival e Jolefilm, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, Scuola di Cinema “Carlo Mazzacurati” e Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova.

