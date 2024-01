Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia 2024

Torna nella sua 76esima edizione del Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia con tutta una serie di eventi imperdibili.

Corsi mascherati

28 gennaio; 4 - 11 febbraio

13 febbraio Carnevale dei bambini

La Provincia di Padova si è fatta volentieri portavoce oggi a Palazzo Santo Stefano di un altro eccezionale patrimonio culturale del territorio ospitando il rinomato Carnevale di Casale di Scodosia, noto anche come il "Carnevale del Veneto”, in programma dal prossimo 28 gennaio.

Questo affascinante evento nella provincia di Padova ha conquistato una fama ben meritata per i suoi carri allegorici e la sua radicata valenza culturale, arricchendo l'immaginario carnevalesco, così ricco che sarebbe un peccato fosse monopolizzato solo da quello di Venezia.

Il Carnevale di Casale di Scodosia, giunto alla sua 76ª edizione, ha ricordato il sindaco Marcello Marchioro «rappresenta un motivo di coesione, un tramite per la trasmissione di antiche tradizioni contadine, e oggi offre una esperienza unica per i visitatori. Siamo orgogliosi di questa realtà e voglio ricordare che non sarebbe possibile senza il lavoro di moltissimi volontari, che si impegnano tutto l’anno. Il Carnevale non finisce mai, in un certo senso. Infatti, è stato sospeso solo due volte nella storia: per la Guerra del Golfo e per la Pandemia».

La manifestazione non si limita ai corsi mascherati e alle sfilate di carri – importantissimi, naturalmente: ispirati al folklore popolare, sono noti per la sapienza artigianale con la quale sono preparati – ma ogni anno inventa e propone cose nuove. Oltre alle sfilate dei grandiosi carri allegorici, i visitatori potranno godere di mercatini, bancherelle di prodotti tipici, luna park per i più piccoli, esibizioni degli artisti di strada e uno stand gastronomico con le prelibatezze enogastronomiche del territorio. Il programma prevede anche eventi collaterali, tra cui cena e ballo in maschera, oltre a una mostra fotografica delle edizioni passate.

Per il presidente del Carnevale del Veneto, Edoardo Vallini, un passato da carrista, questo Carnevale «è come fosse un grande teatro, dove si stagliano i nostri carri allegorici, alti circa dieci metri. Iniziamo domenica 28 e finiamo il Martedì Grasso, come da tradizione. Tra ritorni di spettacoli apprezzati in passato e qualche novità, cerchiamo di portare la tradizione nell’era contemporanea, ad esempio affidandoci a dei gruppi di giovani tiktoker e youtuber per promuovere il Carnevale».

«Congratulazioni al sindaco Marcello Marchioro e a tutti gli artefici di questo spettacolo unico» il commento del Vicepresidente della Provincia di Padova, Daniele Canella, «che va oltre le sfilate: è un catalizzatore di coesione e creatività nel cuore del nostro territorio. La Provincia è sempre impegnata a sostenere e promuovere eventi di questo genere che esaltano la ricchezza culturale e territoriale».

Programma 2024

Domenica 28 gennaio

- 1° CORSO MASCHERATO SFILATA DEI GRANDIOSI CARRI ALLEGORICI.

Ospiti della giornata:

BANDA CITTADINA E MAJORETTES DI VILLA ESTENSE, MUSICI E SBANDIERATORI DI MEGLIADINO SAN VITALE. Spettacolo Brasiliano con CLARI SAMBA BRAZIALIAN SHOW, sul palco il gruppo musicale MIXTO.

Presentano: GRAZIA PAGAN E ANDREA CONVENTO.

In diretta live SU TELE RADIO VENETA.

Artisti di strada e gruppi mascherati

Bancarelle. espositori.

Mercatini da mattino.

Grande LUNA PARK.

Casette del vin brulè e delle degustazioni di prodotti tipici del territorio.

Gettito di gadget dai carri e pasta offerta a tutti (fino ad esaurimento).

Piazza Matteotti e centro cittadino - Spettacoli dalle ore 14.

Ingresso: intero 5 euro - ridotto 3 euro - gratuito fino a 12 anni.

Domenica 4 febbraio

2° CORSO MASCHERATO SFILATA DEI GRANDIOSI CARRI ALLEGORICI.

Ospiti della giornata:

SHOWBAND MAJORRETES FOLK VENETO DI FOSSÒ, l'arte circense di DAIANA ORFEI Presentano GRAZIA PAGAN E ANDREA COVENTO.

Sul palco musica con DISCO FEVER SHOW BY ENRICO TOFFA.

Artisti di strada e gruppi mascherati.

Bancarelle. espositori.

Mercatini dal mattino

Grande LUNA PARK.

Casette del vin brûlé e delle degustazioni di prodotti tipici del territorio.

Gettito di gadget dai carri e pasta offerta a tutti (fino ad esaurimento).

Piazza Matteotti e centro cittadino - Spettacoli dalle ore 14

Ingresso: intero 5 euro - ridotto 3 euro - gratuito fino a 12 anni.

Domenica 11 febbraio

3° CORSO MASCHERATO SFILATA DEI GRANDIOSI CARRI ALLEGORICI.

Ospiti della giornata:

GRUPPO FOLKLORISTICO BONTEMPONI, BANDA CITTADINA E MAJORETTES DI VILLA ESTENSE. Presentano: GRAZIA PAGAN E ANDREA COVENTO. Musica con DJ MAX REBA OSPITE LIVE PAPS from PAPS'SKAR in diretta su STEREOCITTA.

Artisti di strada e gruppi mascherati.

Bancarelle. espositori.

Mercatini dal mattino

Grande LUNA PARK.

Casette del vin brûlé e delle degustazioni di prodotti tipici del territorio.

Gettito di gadget dai carri e pasta offerta a tutti (fino ad esaurimento).

PREMIAZIONE CARRI ALLEGORICI

Piazza Matteotti e centro cittadino - Spettacoli dalle ore 14

Ingresso: intero 5 euro - ridotto 3 euro - gratuito fino a 12 anni.

Martedì 13 febbraio

CARNEVALE DEI BAMBINI

Sfilata del treno magico. Su palco lo straordinario spettacolo di HARRY POTTER CON L' ANIMATRONIC CAPPELLO PARLANTE. Grande MONGOLFIERA SCENOGRAFICA in Piazza Matteotti. CONCORSO LA MASCHERINA. iscrizioni dalle ore 14, per tutti i bambini dell'età prescolare e scolare, premi e riconoscimenti per tutti. Bancarelle e LUNA PARK.

Piazza Matteotti - Spettacolo dalle ore 14 - Ingresso gratuito

Eventi collaterali

Sabato 3 febbraio - Spettacolo teatrale Compagnia dell'Anello presenta: “Tutti pazzi per i social” - Sala S. Giorgio ore 21. Entrata gratuita

Sabato 10 febbraio -Concorso canoro “voci nuove” 56° edizione.

Sala S. Giorgio ore 20.30, Premio della critica Cant’Arre. Presentano Stefy e Ale.

Sala S. Giorgio ore 20.30, Premio della critica Cant’Arre. Presentano Stefy e Ale. Sabato 10 febbraio - Villa Correr. ore 17:30, Presentazione del libro di Sibyl von der Schulenburg “Per Cristo e Venezia” Il feldmaresciallo Johann Matthias von der Schulenburg al servizio delle Serenissima. il Prato edizioni -2015

Martedì 13 febbraio - cena di chiusura Carnevale con spettacolo e ballo in maschera. Prenotazione obbligatoria al 351 96/6469 , segreteria carnevale.

Dettagli

Luna park aperto sabato e domenica di ogni corso mascherato con promozioni!

Pesca di beneficenza parrocchiale

mostra fotografica storica del carnevale

concorso la mascherina e gruppi mascherati

concorso vetrina e balcone più bello

Visite guidate “Alla scoperta della Bassa Padovana” per camperisti (su prenotazione).

Tutti gli eventi sono organizzati dall'Associazione Carnevale del Veneto in collaborazione con il Comune di casale di Scodosia e le Associazioni del territorio. https://www.carnevaledelveneto.it/

Concorsi 2024

Concorso “La vetrina più bella” e il “Balcone più bello”.

È istituito in occasione del Carnevale del Veneto, il concorso “La vetrina più bella” e “Il balcone più bello”, la partecipazione al concorso è libera e gratuita e non richiede alcun costo di iscrizione. Cosa fare?

Allestisci il tuo balcone o la tua vetrina commerciale con un look originale e carnevalesco! Scatta una foto e inviala a info@carnevaledelveneto.it con scritto: PARTECIPAZIONE CONCORSO VETRINA o BALCONE, NOME E COGNOME, NUMERO DI TELEFONO, INDIRIZZO; entro venerdì 9 febbraio 2024.

Riservato alle attività commerciali e ai residenti di Casale di Scodosia.

Premiazioni il giorno 13 febbraio 2024

Premio migliore balcone: soggiorno per 2 persone,

Premio migliore Vetrina: cena per 2 persone.

Concorso “La Mascherina”

Dedicato a tutti i bambini in età prescolare e scolare, Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Martedì 13 febbraio, Piazza Matteotti, iscrizioni dalle ore 14.

Ricchi premi per tutti i partecipanti, verranno premiate le mascherine e i vestiti più originali.

Concorso canoro “Voci Nuove”

56°edizione dello storico concorso canoro Voci Nuove. Sabato 10 febbraio

2024 in Sala San Giorgio a Casale di Scodosia dalle ore 20.30. Presentano Stefania e Alessandra.

Per info ed iscrizioni https://www.carnevaledelveneto.it/

Concorso “gruppi mascherati”

Nelle tre giornate dei corsi mascherati è istituito il concorso “Gruppi Mascherati”, riservato a gruppi pari o superiore a 10 persone.

Come partecipare?

Forma il tuo gruppo mascherato tematico (costume completo) Invia entro le ore 20 del venerdì precedente al corso mascherato una mail a info@carnevaledelveneto.it chiedendo l'iscrizione al concorso con indicato il numero dei partecipanti e il nome del gruppo. Si riceveranno indicazioni e l'ingresso gratuito per il gruppo alla manifestazione. Partecipa al Carnevale, il migliore gruppo sarà premiato.

Info web

