Carnevale medievale a Villa Beatrice d’Este

Domenica 11 febbraio 2024 preparatevi a vivere una mattinata sensazionale! In compagnia della guida naturalistica Elena Bettio, scopriremo la bellezza di Villa Beatrice d’Este, una bellissima villa costruita sui resti di un antico monastero benedettino. Visiteremo il suo esterno percorrendo le mura perimetrali e conosceremo la storia di Beatrice e di come si innamorò di questo posto meraviglioso al centro delle colline euganee. Continueremo la nostra visita ammirando il giardino dentro alle mura, l’oratorio e la parte interna oggi adibita a MUSEO NATURALISTICO (aperto in esclusiva per noi!!). Visiteremo quindi il museo in cui sono illustrati gli aspetti vegetazionali e faunistici del territorio euganeo. Concluderemo con un momento conviviale con una merenda a tema “carnevale”.

Il tutto sarà reso ancor più divertente dalla presenza di alcuni figuranti che ci proietteranno nel Medioevo, tra i loro sfarzosi abiti, alla scoperta del “mondo alla rovescia” che si viveva in quell’epoca in tempo di Carnevale! L’uscita è pensata anche per i più piccoli che se vorranno potranno partecipare vestiti in maschera!

Dettaglio tour:

Ore 9.45: arrivo e registrazione presso il parcheggio di Villa Beatrice d’Este, Via Gemola 7, Baone

Ore 10-11.40: visita guidata, con breve passeggiata lungo il perimetro delle mura

Ore 11.40-12: merenda conclusiva in cortile

La fine del tour è prevista verso le 12.00 circa.

COSTO:

Costo adulti: 18 euro cad.

Bambini dai 3 ai 13 anni: 5 euro cad.

Sotto i 3 anni: gratuito

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/bycXFCvJPfUztf3J8



