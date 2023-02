"Casanova opera pop" di Red Canzian al Gran teatro Geox di Padova

Dopo il fulmineo sold-out della prima data, raddoppia a grandissima richiesta a Padova

casanova opera pop

di Red Canzian

Domenica 26 febbraio 2023 - ore 17.15

Gran teatro Geox - Padova

Pare inarrestabile il successo di Casanova Opera Pop, il kolossal di teatro musicale composto da Red Canzian, che dopo aver inanellato una serie interminabile di sold-out non si smentisce nemmeno a Padova: tutto esaurito per la data del 24 febbraio al Gran Teatro Geox, che raddoppia così a grandissima richiesta domenica 26 febbraio!

I biglietti sono disponibili da ora su su Ticketmaster.it, e dalle ore 15 di mercoledì 8 febbraio anche su TIcketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dettagli

Uno straordinario kolossal musical-teatrale, tratto dal best-seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti”, romanzo di ambientazione storica tradotto in oltre 10 lingue, Casanova Opera Pop è una nuova opera concepita, composta e prodotta da Red Canzian.

Rispetto alle anteprime la messa in scena è leggermente ma palesemente rivista. Lo spettacolo ha infatti potuto godere di una minuziosa e proficua messa a punto, fatta dal team italiano insieme a un nome sostanzioso come quello di Nick Grace, produttore e distributore di tutti i più grandi successi internazionali (Mamma Mia!, Cats, Blue Man Group, Walking With Dinosaurs, Tina e decine di altri).Il guru riconosciuto del teatro musicale mondiale, assistendo alle anteprime dello spettacolo per la prima volta si è interessato a un musical di fabbricazione 100% italiana e ha deciso di lavorare con Red per renderlo ancora più appassionante e dotarlo di quell’apertura internazionale che lo stesso Canzian ha immaginato fin dal primo istante.

Dice Red Canzian: «Mi commuove e mi inorgoglisce l’energia e l’amore che ogni sera gli spettatori ci rovesciano addosso a teatro: un calore fatto di applausi scroscianti per lo spettacolo e i performer in scena, un apprezzamento totale e quasi stupito per il nostro lavoro e un entusiasmo straordinario per noi e questa opera italiana, che per il riscontro che riceviamo prelude a un futuro luminoso anche al di fuori del nostro Paese, nei tanti luoghi dove la città di Venezia e il personaggio di Casanova sono simboli riconosciuti di un’Italia bella e di valore. In questo tour ho deciso di godermi ogni replica dalla platea, ho sofferto troppo nel non poter assistere alle anteprime all’inizio del 2022».

Lo spettacolo racconta Giacomo Casanova in un’età intorno ai 35 anni, al rientro dall’esilio e strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero venduta allo straniero.

Nelle due ore di spettacolo in due atti, con 21 straordinari performer sul palco - 11 cantanti attori e 10 ballerini acrobati - assistiamo a oltre 30 cambi scena che Red ha realizzato personalmente, attraverso un allestimento scenico immersivo, fatto di fotografie scattate nella Venezia deserta durante la pandemia e trattate al computer in modo da restituire ambientazioni della città e dei suoi luoghi di un iperrealismo spiazzante, capace di trasportare gli spettatori dentro i luoghi di una Venezia settecentesca, i bacari, le calli, i Palazzi della nobiltà, le Cattedrali, Piazza San Marco, la laguna, la prigione dei Piombi, e quelli della fuga fra i boschi e i Castelli del Nord Italia prima del ritorno di Casanova da salvatore della Serenissima nella Venezia del Doge e innamorato – finalmente – della giovane Francesca Erizzo, figlia dell’aristocrazia veneziana ma, come il suo amato, dal cuore assetato di giustizia e libertà.

Casanova Opera Pop è prodotto da Blu Notte, ovvero dallo stesso Red Canzian, che in questo ruolo segue la Direzione Artistica, e da sua moglie Beatrix Niederwieser, che dello spettacolo segue tutti gli aspetti operativi.

Dice ancora Red Canzian: «Ho pensato a Casanova Operapop con lo sviluppo dell’opera all’Italiana, nella quale la storia e i personaggi prendono forma attraverso la musica e le parole delle canzoni, scritte da Miki Porru, e dove i dialoghi punteggeranno il racconto in pochi momenti, seppur importantissimi. Per rendere lo spirito epico delle composizioni, arrangiate magistralmente da Phil Mer, abbiamo registrato l’Orchestra Sinfonica di Padova e del Veneto, diretta dal Maestro Carmelo Patti, fusa con i suoni moderni di una band».

Casanova Opera Pop gode del patrocinio gratuito del Ministero della Cultura e della Città di Venezia. Lo spettacolo, infatti, è stato investito dalla Fondazione Venezia1600 di un ruolo primario nell’ambito delle attività legate all’anniversario dei 1600 anni dalla nascita della città.

Info web

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-casanova-opera-pop-3/

Foto articolo da https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-casanova-opera-pop-3/