Cena con delitto "Fuente de pasiones" a Villa Colombara

La Foresta di Sherlock, Villa Colombara e Lorenza Catering presentano la Cena con Delitto "Fuente De Pasiones" il 25 febbraio 2023.

ARGENTINA 1890. Nella Hacienda Torquemada si sta per celebrare un fidanzamento! Un lieto evento su cui gravano orrori del passato tornati a tormentare la famiglia DE LA FUENTES. Siete pronti a mettervi in gioco in questa nuova intrigante storia? Fatevi avanti e scoprite il colpevole!

Sabato 25 febbraio 2023 a Villa Colombara di Cittadella (PD)

Ore 19.45 (registrazione partecipanti)

Ore 20 inizio spettacolo.

Contributo per l’evento comprensivo di spettacolo e cena: 40 euro

Per info&prenotazioni (obbligatoria):