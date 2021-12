Centrodarte21: Aruán Ortiz e Don Byronal teatro Torresino

Nuovo appuntamento in arrivo, venerdì 3 dicembre alle ore 21, per la rassegna Centrodarte21: al Teatro Torresino di Padova suonerà il duo formato da Aruán Ortiz e Don Byron, due straordinari artisti che utilizzano una formazione stratificata - dai linguaggi popolari a quelli colti, da quelli di derivazione europea a quelli caraibici - che ha come punto di congiunzione la prospettiva ellittica della musica afroamericana. Byron (clarinetto, sax tenore) e Ortiz (pianoforte) si misurano in dialoghi di rarefatta bellezza, quasi senza tempo e lontana da una tesi precostituita.

È un’attitudine musicale piuttosto diffusa in molti artisti contemporanei in grado di scavare sotto la superficie di diverse trame sonore. Fiati e pianoforte non rinunciano a sperimentare, per quanto qui prevalga una dimensione volutamente tonale e introspettiva, che conduce naturalmente verso un camerismo quieto e sorvegliato, dai tracciati levigati, smussati di quando in quando da vertiginose asperità.

Il duo compone diversi brani originali, ma accoglie in repertorio classici come Ellington (Black and Tan Fantasy), Mompou (Musia Callada), Bach (Partita per violino n.1 in Si minore, BWV 1002), fino a Dolphy’s Dance dell’indimenticabile Geri Allen. Un materiale che si ritrova in “Random Dances and A(Tonalities)”, l’unico disco inciso dalla coppia alla fine del 2017. Colpisce la rinuncia al virtuosismo, di cui i due sono campioni, e la scelta invece di esprimersi per sottrazione, cercando un’intesa sottile in un equilibrio tra il riconoscimento di un suono personale e un amalgama che invece accorci le differenze e affermi il duo come entità valida in quanto tale. Byron dà un notevole spazio al sassofono tenore, pur essendo il clarinetto il suo strumento principe; Ortiz sorprende per una versatilità sicura in ogni sfumatura dell’espressione. Sono tanti i duetti memorabili del jazz: questo è diverso da tutti.

Ingresso

Biglietti: Interi euro 12, Ridotti euro 5, Studenti Università di Padova euro 1.

Prevendite online su Ticketmaster (+ diritti di prevendita)

Per tutte le informazioni: https://www.centrodarte.it/

Obbligatori Green Pass e mascherina.

CENTRO D’ARTE

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 5225607

e-mail info@centrodarte.it

Info web

https://www.centrodarte.it/concerti/2021-12-03-don-byron-aruan-ortiz/

https://www.facebook.com/centrodarte.it/

https://www.facebook.com/events/240489211399126/

Foto articolo da evento Facebook e da comunicato stampa.