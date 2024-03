“Centrodarte24”, al Teatro Torresino con il sassofonista e compositore britannico Evan Parker

Gli 80 anni del Centro d’Arte saranno nel 2025, ma c’è chi li compie fra meno di un mese e nel nome di uno storico affiatamento con l’associazione padovana viene a festeggiarli in anticipo in un prezioso tour (cosa assai rara ormai fuori dal suo Paese di origine) che in Italia toccherà, appunto, anche la città del Santo: stiamo parlando del sassofonista e compositore britannico Evan Parker, vera leggenda della free music europea e uno dei punti di riferimento storici delle stagioni del Centro d’Arte (fin dal 1977) che, sabato 16 marzo, alle ore 21, salirà sul palco del Teatro Torresino in un formato “classico” e al contempo nuovo.

Un’altra superba carta estratta dal mazzo di questo primo semestre di programmazione 2024, sempre all’insegna della varietà e della qualità. Il tour che vede il ritorno in Italia e a Padova di Parker è organizzato dal Centro d’Arte insieme a MMT di Milano e al Festival Ephemera del Friuli-Venezia Giulia. Nella dimensione solistica Parker offre da sempre appassionanti effetti sonori, creando l’illusione di una polifonia orchestrale, questa è la sua cifra “classica”. L’elemento di novità consiste invece nel porre il sax soprano al centro di elaborati scenari elettroacustici, una tendenza già sperimentata ma che è andata via via intensificandosi fino a raggiungere un’identità completamente nuova nell’ambito della performance live.

Oltre a quanto ha sviluppato insieme al suo Electroacoustic Ensemble, formazione variabile tra i sette ai diciotto musicisti che ha finora incluso musicisti e sperimentatori tanto differenti come Richard Barrett, Joel Ryan, Philipp Wachsmann, Alexs Kolkowski, Sam Pluta, da circa 10 anni Parker persegue il progetto “Trance Map” insieme al sound designer Matthew Wright: qui il sax soprano interagisce con variabili fondali di suoni “trovati” che spaziano da paesaggi sonori naturali alle più varie memorie discografiche. Il progetto che Parker presenta a Padova è riferibile a questo orizzonte creativo. Valendosi infatti della regia del suono di Walter Prati, violoncellista e performer elettroacustico che è stato il primo a far dialogare Parker con il suo doppio elaborato in tempo reale, Parker presenta dunque un solo “aumentato” che si propone come una novità assoluta.

In collaborazione con MMT Creative Lab, Milano ed Ephemera - Festival di cultura immateriale, Friuli-Venezia Giulia

Con il patrocinio dell’Università degli studi di Padova e il concorso del Ministero della Cultura

Evan Parker

16 marzo 2024 ore 21

Teatro Torresino, Padova

Evan Parker - sax soprano

Walter Prati - regia sonora

Media Partner: Rai Radio 3

