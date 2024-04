“Centrodarte24”, il trio The Necks alla Sala dei Giganti

È uno dei nomi più attesi del primo semestre di programmazione annuale del Centro d’Arte: torna ad esibirsi per la storica associazione padovana, dopo oltre 6 anni, The Necks, formazione leggendaria definita sul New York Times dallo scrittore Geoff Dyer “il più grande trio della Terra”.

Nel loro assetto pianoforte, contrabbasso e batteria - formazione oggi distante dal jazz che facevano nel 1987, ma divenuta marchio di fabbrica sonoro di un flusso musicale che si sviluppa secondo un linguaggio improvvisativo di grande originalità e riconoscibilità - Chris Abrahams, Lloyd Swanton e Tony Buck suoneranno sabato 13 aprile, alle ore 21, fra i Giganti dell’omonima sala a Palazzo Liviano.

In un “tipico” concerto del trio australiano la musica parte da un elemento più o meno semplice, quasi sempre frutto di un’intuizione estemporanea, trasformandosi gradualmente, con eleganza e sonorità in genere quiete, in qualcosa di nuovo e sorprendente. I musicisti hanno saputo, con tanto metodo quanto intuito, smontare e riassemblare il “piano trio”, una “formula” convenzionale jazzistica, fino a farla diventare tutt’altro: una via alla libera improvvisazione del tutto differente, se non opposta, a quanto si è sviluppato nel post-free jazz.

La musica di The Necks può essere molto densa, ma si svolge sempre in modo ordinato e non conosce brusche svolte: la sorpresa non è momentanea, ma continua, e l’improvvisazione è piuttosto simile a una “composizione istantanea”, un processo creativo che si svolge come gioco comunicativo sottile e controllatissimo tra i tre musicisti, in un regime di massima concentrazione che fin da subito cattura magneticamente l’ascoltatore e lo rende partecipe dell’azione. Già la disposizione sul palco è indicativa del loro modo di procedere: il pianoforte sulla destra, Chris Abrahams dà le spalle a Swanton e Buck: nessuna comunicazione visiva, soltanto ascolto profondo. È del 2023 il doppio album “Travel”, summa straordinaria del lavoro certosino che il trio ha sviluppato nel corso del tempo.

Con il patrocinio dell’Università degli studi di Padova. Media partner Rai Radio 3.

Dettagli

13 aprile 2024 ore 21

Sala dei Giganti al Liviano, Padova

The Necks

Chris Abrahams – pianoforte

Lloyd Swanton – contrabbasso

Tony Buck – batteria

Biglietti

Interi euro 15

Ridotti euro 8

Studenti Università di Padova euro 1

Prevendite

Biglietti acquistabili online su Ticketmaster (+ diritti di prevendita)

Per tutte le informazioni

www.centrodarte.it

Centro d’arte

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 5225607

info@centrodarte.it

Info web

https://www.centrodarte.it/concerti/2024-04-13-the-necks/

https://www.facebook.com/centrodarte.it/

https://www.facebook.com/events/1093328141797558/

https://shop.ticketmaster.it/biglietti/acquista-biglietti-centrodarte24-the-necks-13-aprile-2024-sala-dei-giganti-al-liviano-padova-pd-padova-8116.html

Foto articolo da evento Facebook