“Certificazione della parità di genere: l’ABC per iniziare”, l'incontro online di Ascom

Si terrà giovedì 23 febbraio, alle ore 12 il webinar dal titolo “Certificazione della parità di genere: l’ABC per iniziare”, organizzato da Ascom Servizi Padova spa per sensibilizzare le aziende verso un tema ormai all’ordine del giorno e di estrema attualità.

La Certificazione della Parità di Genere è infatti una grande novità per il nostro Paese: prevista dal PNRR, nasce con l’obiettivo di creare un sistema che promuova la gender equality in azienda e che incida sui processi imprenditoriali, affinché vi siano elementi di equità dal punto di vista culturale, sociale ed economico.

Sempre più aziende si stanno avvicinando al tema: quello che porta alla Certificazione è un percorso sfidante, che comporta un cambiamento di cultura aziendale in ottica di inclusività.

Durante il webinar i tre attori principali, i consulenti, gli enti di certificazione e le aziende, approfondiranno la Certificazione di Genere a partire da un’accurata analisi delle linee guida, per vagliare le opportunità e i vantaggi per le imprese, grazie anche ai contributi previsti dal PNRR in merito.

Aprirà l’evento la presidente di Terziario Donna e Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Elena Morello. A seguire l’intervento di Elisa Giacometti, specialist HR e Consulente per la Certificazione di Genere di Ascom Servizi Padova insieme a Michela Santoro, responsabile commerciale e Sistema Parità di Genere Uniter.

Verrà dato poi spazio alla testimonianza aziendale di Claudia Capuani, responsabile amministrazione e gestione del personale presso IC Outsourcing, società padovana che ha ottenuto la certificazione a dicembre 2022 posizionandosi fra le prime 150 aziende italiane.

La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link https://www.eventbrite.it/e/registrazione-certificazione-della-parita-di-genere-labc-per-iniziare-528395433967 oppure si possono contattare gli uffici di Ascom Servizi allo 049 8209791 o tramite email a: info@ascomservizipadova.com

