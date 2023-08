Chiara Luppi e Woman in Love a Va Oltre La Tenuta

Richard Wagner diceva che la musica è una donna. E già questo basterebbe. Chiara Luppi interpreta le più belle canzoni dedicate alle donne per le donne, in amore, con amore e per l'amore. Romantica, eclettica, rock, Jazz e soul, una voce instancabile, morbida e avvolgente questo e molto altro è Chiara Luppi.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna una serata tra natura, lavanda, cavalli, l'amore delle donne, la musica e le stelle. Un racconto in cui il fil rouge sono le più belle canzoni d'amore dedicate alle donne, magistralmente interpretate da Chiara Luppi con Gianluca Carollo alla tromba, Ivan Zuccarato al piano e tastiere, Davide Pezzin al basso e Davide Devito alla batteria. Un viaggio da Domenico Modugno a Paola Cortellesi, a Chiara Luppi, passando attraverso un mondo d'amore: “Molti uomini importanti hanno speso parole profonde per descrivere le donne – racconta Chiara Luppi – a me piace ricordarne uno in particolare Groucho Marx, un comico che disse: “Gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta.” E secondo me ci ha preso...”

Il programma

Dalle 18.30 è possibile visitare il labirinto di lavanda più grande d'Italia ispirato al cammino iniziatico dei Cavalieri Templari di Notre Dame de Chartres. Il visitatore che decide di percorrere il labirinto, lungo un chilometro in cui non ci si perde, trova nel percorso i simboli che rappresentano le necessarie virtù per raggiungere l'apice della Sapienza: la Dama, il Velo, il Nodo, l'Altare, la Moneta. Solo che percorre il labirinto scopre cosa simboleggiano. I racconti di Valentina Galesso neo eletta presidente regionale di Donna Impresa Coldiretti cuore e anima di Va Oltre La Tenuta, sono una vero e proprio incanto, affascinanti e pieni dell'amore che nutre per questo luogo e per il suo labirinto di lavanda. Alla Tenuta Va Oltre vivono anche poco meno di trenta cavalli alcuni di loro provengono da situazioni difficili o sono stati salvati dal macello. Vivono liberi in branchi in un grande spazio sereni e curiosi come solo i cavalli sono. Va Oltre è anche fattoria didattica e durante l'estate ospita i centri estivi per i più piccini.

La lavanda

È una delle piante più antiche conosciuta per le moltissime proprietà benefiche. E' utilizzata frequentemente perché aiuta il rilassamento, concilia il sonno e previene l'insorgere di emicranie. Deve il nome al gerundio lavando, per il suo potere di detergere in profondità e a quello antibatterico che da sempre le viene attribuito.

Per Info e prenotazione info@vaoltre.it

