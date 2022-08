Chic-nic ai giardini dell'arena per il Future Vintage Festival OFF

5 euro +ddp per la signola giornata ; 10 euro +ddp abbonamento per tutti i giorni del festival

Prezzo 5 euro +ddp per la signola giornata ; 10 euro +ddp abbonamento per tutti i giorni del festival

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1155252561719130

RIACCENDE LA FESTA

? Ingresso per i possessori del biglietto Future Vintage festival ?

Tre giorni di:

SPECIAL GUESTS:

Storico conduttore di Deejay Time, direttore artistico di radio m2o e produttore di Icone del nostro rap come Neffa e Articolo 31.

?? Biglietti Venerdì: https://link.dice.fm/i2aecf8e95fd

??Sabato 10 settembre ???? Beatmaker, dj, producer per Fabri Fibra, Gué Pequeno, Marracash e molti altri: mille facce per lo stesso music creator e artista poliedrico che atterra al Future Vintage Festival.

?? Biglietti Sabato: https://link.dice.fm/K9602983d175

??Domenica 11 settembre ??????? L’avete sentita tutti, almeno una volta. Probabilmente molte di più: “Groovejet (If This Ain’t Love)” è il singolo che ha lanciato la scintillante Sophie Ellis-Bextor (Murder on the Dancefloor) e ha fatto impazzire tutti in quel caldissimo Duemila.

?? Biglietti Domenica: https://link.dice.fm/Xbbbff380de9

Il finale d’estate più iconico è qui, nelle aree relax e zone living che trasformano lo spazio verde dei Giardini in un piccolo Eden per rilassarsi dopo una giornata di puro Hype ?

Lo stile: retrò? Urban? Casual? Chic? Niente di questo e tutto questo insieme.

Semplicemente Future Vintage.

Abbonamento 3 giorni (solo online): https://link.dice.fm/Dcb640b9a06f

?? Festival Tickets: 5 euro +ddp per la signola giornata ; 10 euro +ddp abbonamento per tutti i giorni del festival

