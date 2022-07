La chiesetta degli imperatori del castello del Catajo: apertura straordinaria con le luci della sera

Giovedì 21 luglio alle ore 21. Opportunità esclusiva per visitare la Cappella Gentilizia del Castello del Catajo con il fascino della sera. Un’occasione unica per vedere oltre ai saloni affrescati del piano nobile anche un raro gioiello del neogotico solitamente chiuso al pubblico. Costruita nel 1838 per la visita degli Imperatori D’Austria è una delle più bizzarre costruzioni dell’800 italiano, fatta di legno colorato, dorature e cieli stellati. Nella stessa serata sarà aperta anche la terrazza ducale con lo splendido panorama sul castello e il parco illuminato.

Visita guidata ai saloni affrescati del piano nobile, alle terrazze panoramiche a alla chiesetta imperiale (durata 1h20min) + visita autonoma al parco (consigliato: 20/30 min.)

BIGLIETTI:

Adulti: 13 euro

Bambini fino ai 12 anni: 6 euro

Bambini 0-5 anni ingresso gratuito.

Partecipazione su prenotazione con posti limitati. Per info e prenotazioni: info@castellodelcatajo.it