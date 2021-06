Cinélite 2021: tutte le proiezioni all'aperto al giardino Barbarigo

Al Giardino Barbarigo tornano gli appuntamenti estivi dei fine settimana (dal 18 giugno al 22 agosto) con la rassegna cinélite, che per il 2021 non si discosta da quella che da oltre quindici anni è l’architettura portante della rassegna.

Da giugno ad agosto tre giorni di programmazione settimanale, dieci weekend che coprono il meglio della stagione trascorsa.

Le domeniche ospitano i grandi successi made in USA; di sabato si spazia tra cinema italiano ed europeo mentre il Il venerdì resta invece ad appannaggio dei titoli più “di nicchia”.

Stante l'attuale situazione sanitaria, la capienza è ridotta ed è quindi preferibile e possibile acquistare il biglietto online. Si richiede di arrivare un po’ in anticipo muniti di mascherina e con la cifra esatta per il biglietto in mano (5€) o con la conferma dell’avvenuta prenotazione online.

Per info (modalità di accesso) e programma dei film: QUI

Informazioni

Le proiezioni sono a spettacolo unico alle ore 21.15 e nell'accesso da via del Seminario 7 è anche quest'anno disponibile un ampio parcheggio per le auto.

Altre informazioni e schede film su www.movieconnection.it/cinelite

Biglietti: biglietto unico 5 euro

CIRCOLO THE LAST TYCOON

Via C. Battisti, 88 - 35121 Padova

tel. 049 751894 - tycoon.pd@gmail.com

www.tycoon.pd.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/cin%C3%A9lite-2021-cinema-allaperto

https://www.facebook.com/giardinobarbarigopadova

https://www.movieconnection.it/cinemaestate-barbarigo/

Foto articolo da https://www.movieconnection.it/2021/cinelite-barbarigo-2021/

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...