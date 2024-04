La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

MERCOLEDì 10 aprile ore 21

FOOD FOR PROFIT

Di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambosi. Documentario. Italia 2024. Durata: 90'

Ritorna a grande richiesta il documentario che sta coinvolgendo gli spettatori di tutta Italia nella presa di coscienza della realtà degli allevamenti intensivi

Il primo documentario che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo di pandemie. Gli autori ci guidano in un viaggio illuminante in l’Europa, confrontandosi con allevatori, multinazionali e politici. Con loro una squadra di investigatori che ha lavorato sotto copertura negli allevamenti dei principali paesi europei, svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione. A Bruxelles, un lobbista è riuscito a portare una telecamera nascosta là dove le decisioni vengono prese.

MERCOLEDì 10 aprile ore 21

Biglietto intero: 6 euro; ridotto: 5 euro

VENERDI 12 aprile ore 21

DOMENICA 14 aprile ore 21

GLI AGNELLI POSSONO PASCOLARE IN PACE

Tra favola, commedia e dramma un film che invita a riflettere su temi importanti: dai rapporti familiari, al valore del perdono e del supermento degli steccati che separano gli esseri umani



Di Beppe Cino con Maria Grazia Cucinotta, Massimo Venturiello, Tiziana Schiavarelli, Umberto Sardella. Drammatico. Durata 105 minuti. Italia 2024

La trama ruota intorno ad Alfonsina che sconvolge la quiete del paese quando dice di avere avuto l’apparizione della Madonna in sogno che le chiede di essere dissotterrata da un terreno conteso al confine tra una proprietà di Alfonsina e i Malavasi, famiglia arrogante e potente. Da lì si scatenano una serie di eventi che mettono alla prova i rapporti familiari e le dinamiche sociali del paese.

VENERDI 12 aprile ore 21

DOMENICA 14 aprile ore 21

Biglietto intero: 6 euro; ridotto: 5 euro

alla proiezione di VENERDì 12 ore 21

avrà luogo un COLLEGAMENTO Skype con la protagonista

MARIA GRAZIA CUCINOTTA

SABATO 13 aprile ore 21

DOMENICA 14 aprile ore 18.30

MARTEDì 16 aprile ore 21

PRISCILLA

La storia d'amore tra Elvis e Priscilla Presley raccontata dal punto di vista di lei, principessa di una favola di cui non le è permesso di diventare protagonista

Di Sofia Coppola con Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk, Ari Cohen, Emily Mitchell (II). Genere Biografico durata 113 minuti. USA, Italia 2023.

Quando Priscilla Beaulieu conosce Elvis Presley ha quattordici anni e non è mai uscita con nessuno. Lui è la star del rock'n'roll, con il mondo e le donne ai suoi piedi, ma ha da poco perso la madre, ha nostalgia degli Stati Uniti e si domanda se quel mondo si ricorderà ancora di lui, una volta finito il servizio militare. Il re confessa la sua vulnerabilità alla bambina con i tacchi, le appoggia la testa sulla spalla, la richiama, la invita a Graceland, la sposa. Priscilla diventa la principessa di una fiaba, solo che la sua storia, non ha voce in capitolo.

SABATO 13 aprile ore 21

DOMENICA 14 aprile ore 18.30

MARTEDì 16 aprile ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

MERCOLEDì 17 aprile ore 21

GORGONA

I gesti e luoghi di un’isola e della sua comunità, impegnata in un processo di rieducazione e trasformazione in accordo col tempo della natura e le forme delle relazioni tra esseri umani e mondo animale

Di Antonio Tibaldi Genere Documentario durata 91 minuti. Produzione Italia, USA 2022. ìì

Sull'isola di Gorgona, a 19 miglia dalle coste della Toscana, c'è un penitenziario particolare, concepito come colonia agricola dove i detenuti svolgono diverse attività: i coltivare l'orto, fare il pane, occuparsi del bestiame. Sul posto non c'è praticamente nulla; unica residente è Luisa Citti, discendente di una delle famiglie che hanno vissuto nel luogo. Il direttore Carlo Mazzerbo dialoga con i detenuti che sono in frequente contatto con un educatore e operatori volontari.. Sembra un film fermo nel tempo. Però non è un documentario sul luogo. Emergono le persone: i volti e le attività quotidiane raccontano molto della loro storia, integrata dai racconti davanti la telecamera

MERCOLEDì 17 aprile ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

La proiezione sarà accompagnata dal collegamento skype con l'ex direttore del carcere

CARLO MAZZERBO

e da testimonianze, in sala, di opertaori e volontari del carcere di Padova

Prossimamente

MARTEDì 23 aprile ore 20

CARNE ET OSSA

Di Roberto Zazzara

Italia | 2023 | 56'

MERCOLEDì 24 aprile ore 21

DIETRO LA PORT

di Mario Brenta

e Karine de Villers

saranno presenti i registi



MERCOLEDì 15 maggio ore 21

MARMOLADA 03.07.22



di Giorgia Lorenzato

e Manuel Zarpellon

Anteprima cittadina presenti i registi

GIOVEDì 5 maggio ore 20

MONTAGNA IN SCENA

IL FESTIVAL DI FILM DI MONTAGNA



info e biglietti: https://www.montagnainscena.com/

