La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

VI RICORDIAMO PER QUESTA SERA mercoledì 17 gennaio

Storia sentimentale della Fornace Guerra-Gregorj di Treviso, punto di riferimento internazionale per l'arte decorativa della ceramica

LA FORNACE DEGLI ARTISTI

Di Dimitri Feltrin. Con Luisa Gregorj. Documentario, Italia 2023. Durata 66 minuti. Italia 2023.

La Fornace Guerra-Gregorj di Treviso, industria all’avanguardia nella produzione di materiali edili, fu trasformata in un punto di riferimento per l’arte decorativa in ceramica, influenzando, tra XIX e XX secolo, il gusto internazionale. Ritrovo e laboratorio per artisti e giovani talenti: pittori e scultori del calibro di Pietro Murani, Luigi Serena, Antonio Carlini, oltre a Gino Rossi e Arturo Martini. La signora Luisa Gregorj ne preserva la memoria e ci accompagna con delicatezza e amore a conoscere uno dei luoghi più importanti della storia culturale e manifatturiera trevigiana

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Sarò presente il regista DIMITRI FELTRIN per presentare il film e dialogare col pubblico

Un film che ha il colore della fiaba e il sapore della poesia

LA CHIMERA

Si Alice Rohrwacher con Josh O'Connor, Carol Duarte, Alba Rohrwacher, Isabella Rossellini. Italia 2023. Drammatico durata 134 minuti.

Ambientato negli anni '80 nel traffico clandestino dei dei "tombaroli", il film racconta la storia di un archeologo britannico, Arthur che viene coinvolto nel mercato nero di reperti rubati dalle tombe antiche. Sii unisce ad una banda tombaroli collaborando con una sua straordinaria capacità: è in grado di percepire il vuoto della terra, dove sono nascoste le vestigia del passato. Un vuoto è identico a quello che percepisce nel suo animo, quando ricorda i'amore perduto, Beniamina. Così la chimera, inseguita con fatica e di ardua cattura, diventa un sogno agognato, come un guadagno facile o la ricerca dell'amore ideale.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Fabio de Luigi dirige e interpreta una commedia centratissima che fa ridere spesso (e ne abbiamo tanto bisogno)

50 KM ALL'ORA

Di Fabio De Luigi con Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, Elisa Di Eusanio, Giorgio Arena, Barbara Abbondanza. Genere Commedia durata 110 minuti. Produzione Italia 2024.

Rocco e Guido sono fratelli. Rocco ha sempre vissuto col padre polemico che ha allontanato la moglie, e il minore Guido. Trent'anni dopo Guido torna per il funerale del padre, che in una lettera di commiato chiede di spargere le ceneri sulla tomba della madre. I fratelli partono per questa missione, e lungo la strada - fra un battibecco e l'altro - scopriranno di avere ancora molto in comune, e qualche segreto da rivelarsi (o no) a vicenda.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro.

Per ESPERIA FOR KIDS

Il terzo film dedicato alla avventure delle Troll Dolls ricco di avventura, musica e colori

TROLLS 3 - TUTTI INSIEME

Di Walt Dohrn, Tim Heitz con Anna Kendrick, Justin Timberlake, Camila Cabello, Eric André, Amy Schumer. Animazione. USA 2023. Durata 92 minuti.

I trolls Poppy e Branch nel corso del tempo sono diventati una coppia. Lui ha un passato segreto che sta tornando a galla: con i suoi fratelli aveva fatto parte dei BroZone, il gruppo preferito di Poppy. La band però si è sciolta durante l'ultimo disastroso concerto quando Branch era ancora bambino e da allora non ha più visto nessuno. Però ora uno, tra loro, è in pericolo. Si tratta di Floyd che è stato rapito da Velvet e Veener, due popstar invidiose del suo talento. Poppy e Brunch si mettono in viaggio per raggiungerlo e liberarlo. Questa sarà anche l'occasione per riunire di nuovo tutti i fratelli.



Biglietto unico: 5 euro.

Riproposto dopo il grande successo della settimana scorsa.

Un film piacevole come una tazza di tè irlandese. Con un cast esperto che ci fa sorridere e commuovere

THE MIRACLE CLUB

Di Thaddeus O'Sullivan con Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith, Agnes O'Casey, Mark O'Halloran. Commedia durata 91 minuti. USA 2023.

Dopo 40 anni negli Usa, Chrissie torna a Dublino per il funerale della madre. Viene accolta con sorpresa da Lily, legatissima alla defunta, ed Eileen, che era la sua migliore amica. Tutti rimpiangono Declan, figlio di Lily, morto giovane per annegamento. Eileen, Declan e Chrissie erano inseparabili e gli ultimi due erano innamorati. Qualcosa ha creato divisioni e ha determinato la partenza di Chrissie. Nell'occasione viene assegnato il premio di un pellegrinaggio a Lourdes: un'occasione di perdono e di riconciliazione - se sapranno accoglierla.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

"ESPERIA FOR KIDS" film par ragazzi alla domenica alle ore 16 .

PROSSIMAMENTE

L'ANIMA IN PACE

Di Ciro Formisano con Livia Antonelli e Donatella Finocchiaro

SABATO 27 gennaio 2024

ore 21

Sarà presente il regista Ciro Formisano

IL SOLDATO PETER

Di Gianfilippo Pedote e Giliano Carli

MERCOLEDì 31 gennaio 2024

ore 21

presenti il regista Gianfilippo Pedote e il distributore Francesco Bonsembiante

HERE IAM AGAIN

Di Polly Guentcheva

MERCOLEDì 7 febbraio 2024

ore 21

La drammatica lotta dell'alpinista Boyan Petrov in lotta contro il cancro e contro gii ottomila

ANATOMIA DI UNA CADUTA

Di Justine Triet

MERCOLEDì 14 febbraio 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

FELICITA'

Di Micaela Ramazzotti

MERCOLEDì 28 febbraio 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

GREEN BORDER

Di Agnieszka Holland

MERCOLEDì 13 marzo 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

Informazioni

Foto articolo da comunicato stampa