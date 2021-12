La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la rassegna cinematografica all'aperto del Cinema Esperia, nel piazzale attiguo alla sala. Ecco il programma della settimana.

Obbligo di green pass raffortato

DAL 6 DICEMBRE le sale cinematografiche devono richiedere il GREEN PASS RAFFORZATO (vaccinati o guariti) controllato con la versione aggiornata dell’app VerificaC19. Resta l'obbligo dell'uso corretto della mascherina per tutta la permanenza in sala, di igienizzazione e compilazione del modulo per i contact tracking.

Saremo costretti a non consentire l’ingresso alle persone che non osservano le prescrizioni. Grazie per la collaborazione.

Abbonamenti

Da sabato 18 dicembre saranno in vendita gli abbonamenti a 45euro per 10 film validi per tutta la stagione (e rinnovabili al loro esaurimento), con diritto fino a 2 ingressi per ogni spettacolo

Sabato 25.12 ore 18.30 = La Signora delle rose

Sabato 25.12 ore 21 = La persona peggiore del mondo

Domenica 26.12 ore 16 = Clifford

Domenica 26.12 ore 18.30 = Don't look up

Martedì 28.12 ore 21 = La Signora delle rose

LA SIGNORA DELLE ROSE

Di Pierre Pinaud con Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed. Commedia- Francia 2020. Durata 105 minuti.

Creatrice di stupende rose, che coltiva con l'aiuto della fedele segretaria Vera. Eve ha ereditato l'attività dall'amato padre ed è diventata un punto di riferimento per l'industria floreale francese. Ma la sua è una società piccola e non è in grado di reggere il confronto con l'approccio industriale del concorrente Lamarzelle. Sull'orlo della bancarotta, Eve recluta tre nuovi stagisti attraverso un programma di reinserimento sociale per mettere in atto un piano rocambolesco che la aiuti a creare la rosa perfetta.



SABATO 25 dicembre = ore 18.30

MARTEDI' 28 dicembre = ore 21

biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO

Di Joachim Trier con Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner, Helene Bjørnebye. Commedia. Sentimentale. Norvegia, 2021. Durata 21 minuti

Julie a quasi trent'anni ha ancora scelto la sua strada. Ha tentato varie strade, ed ogni scelta si è accompagnata una relazione. Ma la sua vita sembra non cominciare mai finché incontra Axel, autore di fumetti underground e anticonvenzioanlista. Julie va a vivere con Axel e si confronta con il mondo esterno - la sua famiglia e il suo circolo di amici - con il costante progetto di fare figli messo sul tavolo da lui. Ma l'irrequietezza della giovane non è terminata, e il destino riserverà ad entrmbiparecchie sorprese.

SABATO 25 dicembre = ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

CLIFFORD. IL GRANDE CANE ROSSO

Di Walt Becker con John Cleese, Sienna Guillory, Jack Whitehall, Kenan Thompson, Rosie Perez, Darby Camp. Genere Animazione. USA 2021. Durata 96 minuti.

Emily, una ragazzina di Harlem, grazie a una borsa di studio, frequenta una scuola prestigiosa ma fatica a trovare amici. Un giorno nel parco entra in un tendone pieno di animali e conosce un cagnolino rosso. Lo zio a cui è affidata non lo vorrebbe in casa, ma il cane si intrufola nello zaino e passa la notte con la piccola. Il mattino dopo però è diventato di proporzioni enormi. Un imprenditore che fa esperimenti genetici sugli animali tenta di appropriarsene, ma Emily e lo zio cercano il misterioso Bridwell, l'uomo del tendone che però ha lasciato il parco..



DOMENICA 26 dicembre = ore 16

Biglietto unico 4,5 euro

DON'T LOOK UP

Di Adam McKay con Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Melanie Lynskey, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett. Commedia- USA 2021. Durata 145 minuti.

La dottoranda in astrofisica Kate Dibiasky e il suo docente Dr. Randall Mindy scoprono che entro sei mesi una gigantesca cometa colpirà la Terra provocando l'estinzione del genere umano. Riferiscono tutto alle autorità e, dopo essere stati snobbati, alla stampa e alla televisione. inizia un assurdo circo mediatico che coinvolgerà gli stessi scienziati e finirà per generare uno scontro ideologico tra allarmisti e negazionisti, ribelli e militanti filo-governativi, in un mare indistinto di dirette tv, post, tweet, reazioni social, prese in giro, opinioni a casaccio, sondaggi di gradimento, interessi delle oligarchie, calcoli scientifici non verificati, ignoranza al potere e stupidità collettiva che finisce per rendere quasi secondario l'arrivo della gigantesca cometa...



DOMENICA 26 dicembre = ore 18.30

Interi: 6 euro, ridotti: 5 euro

OGGETTI CHE MI PARLANO

Spettacolo live con musiche anni '60

Di Miriam Angite. ConAlessandro Tognon, Miriam Angite. Regia di Enrico Ventura.

Con la partecipazione di DON DANTE CARRARO

Evento a favore dei progetti di

MEDICI CON L'AFRICA. CUAMM

Per info e prenotazione posti numerati;

g.zancanella@cuamm.org

cellulare e whatsapp: 3404839429

Per contatti e donazioni:

Via San Francesco 126 - 35121 Padova

GIOVEDI' 28 GENNAIO 2022 ore 20.30

si chiede un'offerta: minima consigliata: 10 euro

Tutela della privacy ed elenco anticovid

Iottemperanza all'Ordinanza n. 59 del 13.06.2020 della Giunta Regionale del Veneto relative ai DPC del 26 aprile e seguenti, i gestori della rassegna sono obbligati a conservare per 14 giorni l'elenco dei presenti agli spettacoli ai quali si richiede di rilasciare i dati minimali che consentano di essere rintracciati in caso di necessità. Tali dati verrano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla normativa indicata e saranno distrutti al termine dei 14 giorni. Vi ringraziamo per la collaborazione

Tutela della privacy

In occasione dell'entrata in vigore del GDPR - Regolamento UE 2016/679, si comunica quanto segue. Il Cinema Esperia della Parrocchia S.Maria Assunta di Chiesanuova a Padova utilizza gli indirizzi e-mail ed eventi dati registrati nel momento dell'iscrizione solo per l'invio di questa newsletter con la programmazione della sala e le informazioni attinenti alla sua attività e per le comunicazioni collegate elaborazioni statistiche sul monitoraggio della ricezione di queste comunicazioni. Gli indirizzi vengono raccolti con la volontaria domanda di iscrizione, selezionata direttamente on-line o attraverso il modulo cartaceo disponibile in sala. Non viene fatto nessun altro tipo di utilizzo di questi dati. Vi ricordiamo comunque che potete in ogni momento cancellate dalla lista usando l'apposito link "

