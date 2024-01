La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

VI RICORDIAMO CHE MERCOLEDì 31 GENNAIO

Tra favola e realtà un originale denuncia conro la guerra ed un'accorata ricerca di pace.Girato sull'altopiano di Asiago

SOLDATO PETER

Di Gianfilippo Pedote, Giliano Carli con Ondina Quadri, Benedetta Barzini, Peppe Servillo, Sergio Bini Bustric, Franz Stefani. Drammatico durata 84 minuti. Produzione Italia 2023.

1918, Altopiano di Asiago, pochi giorni prima della fine della Grande Guerra. Il giovane soldato austro-ungarico Peter Pan oltrepassa le linee nemiche. Solo, spaventato, in fuga, non incontra nessuno tranne una pattuglia di soldati italiani che però lo nota a malapena. Il paesaggio straniero gli fa tornare in mente alcuni ricordi d'infanzia dove ci sono la madre e il suo amico Maty morto in guerra. Sono i rari momenti di serenità. Poi riprende il cammino. Il desiderio è quello di ritrovare un'isola in mezzo al mare che non esiste nel mondo reale.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Saranno presenti

il coregista Gianfilippo Pedote

e il distributore Francesco Bonsembiate

Un "road movie"movie fatto di emozioni ed incontri, sostenuto dalla bravura di un grandeTimothy Spall

APPUNTAMENTO A LAND'S END

Di Gillies MacKinnon con Timothy Spall, Phyllis Logan, Brian Pettifer, Celyn Jones, Marnie Baxter. Drammatico. Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti 2021. Durata 86 minuti.

Nel 1952 una giovane coppia, Tom Harper e la moglie Mary lasciano Land's End in Cornovaglia, per trasferirsi a John O'Groats, a Nord Est della Scozia. Quando lei muore, Tom vuole mantenere la promessa fattale di tornare a Land's End, ripercorrendo le tappe dell'andata. Parte in autobus per un viaggio di circa 874 miglia con l'abbonamento per pensionati e una valigetta. Oltre a vari imprevisti incontra molte persone che, venute a conoscenza della sua storia, cercano di aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Arriva anche all'Esperia l'attesissima, travolgente opera prima di Paola Cortellesi, campione di incassi e portatrice di un forte messaggio sociale

C'E' ANCORA DOMANI

Di Paola Cortellesi con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli. Genere Drammatico. Produzione Italia 2023. Durata 118 minuti

Delia è "una brava donna di casa" a Roma nel dopoguerra: svolge le faccende per il marito Ivano e i figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo con lavoretti. Secondo il suocero "ha il difetto che risponde" e Ivano ritiene sacrosanto picchiarla per ogni "mancanza". La figlia Marcella, fidanzata con un ragazzo facoltoso, la disprezza. Dalla sua parte ha: un meccanico che le vuole bene, un'amica spiritosa, un soldato afroamericano che vuole aiutarla. E ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro.

Per ESPERIA FOR KIDS

Un invito ad esplorare sempre nuove possibilità

WONKA

Di Paul King con Timothée Chalamet, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas. Genere Avventura. Durata 116 minuti Produzione USA 2023.

Il giovane Willy Wonka arriva in città con pochi denari e una tavoletta di cioccolata.Sogna di aprire una grande cioccolateria in concorrenza con tre cioccolatai che non ammettono il nuovo concorrente. Willy soggiorna presso una locanda la cui proprietaria lo vincolano a lavorare nella sua lavanderia con altri malcapitati ingannati fra cui c'è Noodle, una ragazzina trovatela. Assieme uniscono le forze per realizzare i propri sogni.

Biglietto unico: 5 euro.

Un documentario accurato sulla vita e la scomparsa di un alpinista che non si è mai arreso.

HERE I AM, AGAIN

Di Polly Guentcheva con Boyan Petrov. Genere Documentario durata 102 minuti. Produzione Bulgaria 2021.

Una storia avvincente sull’indomito spirito umano e la forza di vivere. Appena un mese dopo essere stato investito da un’auto, l’alpinista e zoologo Boyan Petrov inizia la lunga preparazione per inseguire il suo sogno: scalare i quattordici Ottomila senza ossigeno. Sopravvissuto tre volte al cancro, ne ha saliti 10 su 14, e ora è il momento dell’Everest. Boyan inizia il “riscaldamento” con la cima più bassa tra gli Ottomila, il Shishapangma. Ma un gioco del destino porta alla sua scomparsa, a pochi metri dalla vetta, attivando una missione di salvataggio internazionale senza precedenti.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto (anche soci C.A.I): 5 euro

ESPERIA FOR KIDS" film par ragazzi alla domenica alle ore 16 .

PROSSIMAMENTE

ANATOMIA DI UNA CADUTA

Di Justine Triet

MERCOLEDì 14 febbraio 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

FELICITA'

Di Micaela Ramazzotti

MERCOLEDì 28 febbraio 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

GREEN BORDER

Di Agnieszka Holland

MERCOLEDì 13 marzo 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

VIA DON MINZONI n 6

Di Adrea Caciagli

MERCOLEDì 24 marzo

ore 21

Sarà presente il regista

