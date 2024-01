"Puccini racconta Puccini", l'omaggio del Circolo della lirica al compositore nel centenario della morte

Puccini racconta Puccini - Il Circolo della Lirica di Padova, nel centenario della morte, rende omaggio al celebre compositore, considerato l’erede di Giuseppe Verdi con l’evento lirico in scena domenica 21 gennaio a Palazzo Zacco Armeni.

Elvirina mia… Quanto mi è costato lasciarti!”, scriveva Giacomo nel 1885 all’amata. “Avrei dato tutto il mio sangue per poterti dar tanti baci sulla tua bocchina bella”.

Leggere un epistolario è un affascinante viaggio, che ci porta a scoprire l'animo e la mente di una persona attraverso le sue stesse parole; viaggio interessante, soprattutto se il personaggio in questione è Giacomo Puccini. Il Circolo della Lirica di Padova, nel centenario della morte, rende omaggio al celebre compositore considerato l’erede di Giuseppe Verdi, con l’evento lirico Puccini racconta Puccini. In scena uno spettacolo originale che prendendo spunto dall’immenso epistolario del musicista, dai testi autentici e anche immaginari di lettere, cartoline, biglietti, telegrammi… ai carteggi ricevuti da amici, librettisti, impresari… dalla folla di personaggi che gravitavano nella sua sfera privata e pubblica.

È un racconto che parte “dall’interno della vita reale del compositore”, dallo snodarsi di vicende “per corrispondenza” descritte con ricchezza di annotazioni e dettagli, per scoprire i rapporti con gli artisti del suo tempo, amici e rivali, e con quelli immaginari del passato… dal Mozart a Verdi, per addentrarci nel lavoro di creazione dei personaggi, in particolare delle indimenticabili eroine protagoniste delle sue opera. Considerato il più raffinato e interprete del mondo femminile ma anche uno spietato killer”, tutte le sue eroine muoiono tragicamente, vuoi per malattia o consunzione, altre volte suicide disperate e sventurate, Puccini ha portato in primo piano con grande sensibilità e raffinatezza, donne sensuali, istintive e indimenticabili. La delicata Butterflay, la passionale impulsiva Tosca, e Mimì, Manon, Suor Angelica, la civettuola Musetta, l’ingenua Lauretta, la drammatica Donna Anna. Tragiche sentimentali figure da sogno, figure fragili e decise, vittime di contrasti etici e culturali, principesse glaciali e regine da operetta che mettono sempre in secondo piano i protagonisti maschili, rispettivi compagni, amanti, nemici, causa di destini tragici o amori impossibili.

Puccini è stato un formidabile ritrattista di personaggi femminili la cui passione risulta, di volta in volta, in grado di coinvolgere il pubblico in maniera più convincente La sensualità unita ad una graffiante umanità sono il binomio dei profili delle eroine pucciniane, che non furono mai manichini ma figure estremamente intense, passionali, istintive, in parte anche autobiografiche. (Lukas Franceschini)

Interpreti

Anastasiia PETROVA, soprano

Giuseppe DI GIACINTO, tenore

Alberto BOISCHIO, pianoforte

Athos TROMBONI, ideazione e narrazione

Dove e quando

Domenica 21 gennaio, h 16 Palazzo Zacco Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito - Prato della Valle 82 Padova

Abbigliamento formale e prenotazione obbligatoria ai numeri 3356303408 - 98026146

Info: https://www.circolodellalirica.it/

https://www.circolodellalirica.it/puccini-racconta-puccini-domenica-21-gennaio-2024/

https://www.facebook.com/events/689379193376232/