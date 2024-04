Il Circolo della Lirica di Padova porta in scena “La Cambiale di Matrimonio” di G. Rossini - Sabato 20 aprile 2024, ore 18 alla Sala dei Giganti. Dopo 104 anni dalla sua composizione La cambiale di matrimonio fa il suo debutto alla Sala dei Giganti in occasione della chiusura dei festeggiamenti per il quarant’anni di attività del Circolo della Lirica di Padova. L'opera buffa, vivace e ricca di spunti comici, un perfetto connubio tra musica di alta qualità e divertimento, musicata da un Rossini appena diciottenne, venne rappresentata per la prima volta al Teatro San Moisè di Venezia il 3 novembre 1810 con lo stesso musicista al cembalo e fu subito un grande successo.

La vicenda - assai semplice, ma in grado di fornire lo spunto per gustose arie e concertati - si svolge nel salotto del ricco mercante inglese Tobia Mill. La figlia Fanny, promessa in sposa dietro la firma di una "cambiale di matrimonio", al vecchio cliento canadese Mr. Slook, è innamorata, corrisposta, di Edoardo Milfort. I nodi del triangolo amoroso vengono al pettine quando lo sposo arriva dal Canada per "ritirare la sposa". Il lieto fine è comunque garantito: Slook girerà la cambiale a beneficio del giovane Edoardo e, con buona pace di tutti, il consueto rondò finale favorirà l'esito felice di chiusura dell'operina.

La regia è affidata al maestro Giovanni Dispenza, che guida il brillante cast di giovani cantanti e mimi che danno vita ai personaggi rossiniani, in un'atmosfera di allegria e spensieratezza. La Venice Chamber Orchestra, diretta dal maestro Nicola Simoni, accompagnerà l'opera, per un'esperienza musicale coinvolgente. Un'occasione imperdibile per vivere la magia del dell’opera in un contesto suggestivo.

INGRESSO LIBERO entro le ore 17.45 con prenotazione obbligatoria ai numeri 349 802 6146 - 335 630 3408 - 380 759 6925.

Sala dei Giganti – Piazza Capitaniato – Padova - Produzione Circolo della Lirica di Padova APS in collaborazione con Fondazione Ferrari e Salimbeni e Venice Chamber Orchestra. Informazioni www.circolodellalirica.it.