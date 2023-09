«Colori d’autunno» a Montegrotto: mercatino di fiori e artigianato

Orario non disponibile

Quando Dal 24/09/2023 al 24/09/2023 Orario non disponibile

Torna, domenica 24 settembre a Montegrotto Terme l’apprezzata manifestazione «Colori d’autunno», mercatino florovivaistico, di prodotti tipici ed enogastronomici e artigianali.

Per l’occasione rimarranno aperti anche gli esercizi commerciali delle zone interessate al mercatino: via Manzoni, Piazza Carmignoto, Piazza I° Maggio, parte di via Aureliana e parte di viale Stazione.

Alla manifestazione parteciperanno operatori floro-vivaisti, produttori agricoli ed artigiani che proporranno prodotti tipici dell’area collinare euganea di elevata qualità e di limitata produzione, di solito non presenti nella tradizionale catena commerciale.

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2429&area=H

Foto articolo da https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2429&area=H