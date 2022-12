Concerto celebrativo per i 10 anni della fondazione musicale Omizzolo Peruzzi

Si conclude domenica 11 dicembre, alle ore 18, la rassegna “Salotto Musicale Italiano” con la celebrazione del decennale della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi, costituita lo stesso giorno nel 2012 a Padova per volere dei due fondatori Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi, figlia e genero del pianista e compositore Silvio Omizzolo.

L’appuntamento avrà luogo come di consueto presso la sontuosa sede di Palazzo Sambonifacio (in via Andreini 4, a Padova) e la preziosa Sala Omizzolo Peruzzi, al piano terra dello storico edificio, in cui sono raccolti manoscritti musicali, strumenti, libri, fo tografie d’epoca, quadri, mobili e ogge tti caratteristici appartenuti ai fondatori Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi: una sala concerto ma anche un piccolo museo visitabile del Novecento musicale e culturale padovano.

Il concerto celebrativo vedrà come protagonisti due rinomati interpreti, il violinista Davide Alogna, talento dalla formazione musicale eclettica e oggi uno tra i solisti italiani più richiesti anche a livello internazionale, e il pianista Alessandro Marangoni, nome di punta del panorama pianistico attuale italiano e vero specialista in repertori rari, i quali eseguiranno Pagine d’album di Guido Alberto Fano, Sonata di Omizzolo e concluderanno con un capolavoro europeo della letteratura violinistica dell’Ottocento, la Sonata in la maggiore di César Franck.

Il miglior epilogo per questa edizione autunnale che ha confermato l’ambizioso obiettivo della Omizzolo Peruzzi (che in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus è fra le istituzioni finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura) di porsi come punto di riferimento per la valorizzazione e la diffusione della musica strumentale del Novecento storico italiano.

Il concerto

Inizio concerto: ore 18.

Biglietti: 8 euro

Per ragioni di capienza è consigliabile la prenotazione.

Vendita presso la sede del concerto da mezz’ora prima dell’orario di inizio.

Vendita online su https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/

Prenotazioni (email, Whatsapp, sms):

info@fondazioneomizzoloperuzzi.it - 340 9291163

Programma dettagliato

Silvio Omizzolo

Ein altes Albumblatt

Robert Schumann

Kreisleriana op. 16

Fryderyk Chopin

Scherzo n. 3 op. 39

Franz Liszt

Isoldens Liebestod (da Tristan und Isolde di Wagner)

Claude Debussy

Pour le piano

Info

Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi

Via Isabella Andreini, 4

Padova

Info web

https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/

https://www.facebook.com/fondazioneomizzoloperuzzi/

