“Salotto Musicale Italiano”, recital pianistico di Edoardo Lanza in ricordo di Silvio Omizzolo

Nuovo appuntamento con il “Salotto Musicale Italiano”, rassegna autunnale della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi presso la sontuosa sede di Palazzo Sambonifacio (in via Andreini 4, a Padova) e la sala in cui sono raccolti manoscritti musicali, strumenti, libri, fotografie d’epoca, quadri, mobili e oggetti caratteristici appartenuti ai fondatori Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi: una sala concerto ma anche un piccolo museo visitabile del Novecento musicale e culturale padovano.

Martedì 6 dicembre, alle ore 18., il pianista Edoardo Lanza, che fu allievo e amico di Silvio Omizzolo, renderà omaggio al suo maestro eseguendo una sua composizione e altri brani (di Schumann, Chopin, Liszt e Debussy) studiati con lui.

Nel corso del concerto, Lanza ricorderà momenti significativi trascorsi insieme al maestro e presenterà, con l’editore Michele Armelin, la recente pubblicazione della Musica per pianoforte di Omizzolo, nuova tappa del progetto di edizione integrale delle musiche del pianista e compositore padovano che ha già visto la pubblicazione del Concerto per pianoforte e orchestra, presentato nel 2021 a Palazzo Sambonifacio.

Edoardo Lanza si è diplomato in Pianoforte al Conservatorio di Padova con Silvio Omizzolo, ha studiato in seguito Composizione con Bruno Coltro e Wolfango Dalla Vecchia e conseguito anche la laurea in Filosofia presso l’Ateneo patavino. Premiato in concorsi pianistici e di musica da camera, ha svolto attività concertistica con diverse formazioni. Specializzatosi nel repertorio vocale, principalmente italiano, sia operistico che cameristico, ha ricoperto la figura di maestro sostituto (colui che si occupa della preparazione e della concertazione delle parti vocali) al Teatro La Fenice di Venezia, quindi preparatore e collaboratore di artisti quali Daniela Mazzucato, Mara Zampieri, Lucia Valentini Terrani, Giuseppe Giacomini e Renato Bruson, fra gli altri, esibendosi come pianista accompagnatore in numerosissimi recital presso prestigiose sedi. Importante la collaborazione con l’Accademia Verdiana di Carlo Bergonzi che lo ha portato a tenere corsi di perfezionamento per cantanti a Taiwan, in Giappone e in Estonia. Edoardo Lanza è inoltre vicepresidente della Omizzolo Peruzzi. Un programma che conferma l’ambizioso obiettivo della Fondazione (che in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus è fra le istituzioni finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura) di porsi come punto di riferimento per la valorizzazione e la diffusione della musica strumentale del Novecento storico italiano.

Edoardo Lanza ph. Marco Lincetto

Il concerto

Inizio concerto: ore 18.

Biglietti: 8 euro

Per ragioni di capienza è consigliabile la prenotazione.

Vendita presso la sede del concerto da mezz’ora prima dell’orario di inizio.

Vendita online su https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/

Prenotazioni (email, Whatsapp, sms):

info@fondazioneomizzoloperuzzi.it - 340 9291163

Programma dettagliato

Silvio Omizzolo

Ein altes Albumblatt

Robert Schumann

Kreisleriana op. 16

Fryderyk Chopin

Scherzo n. 3 op. 39

Franz Liszt

Isoldens Liebestod (da Tristan und Isolde di Wagner)

Claude Debussy

Pour le piano

Info

Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi

Via Isabella Andreini, 4

Padova

Info web

https://www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/

https://www.facebook.com/events/1407856289623198

Foto articolo da post Facebook ed Edoardo Lanza ph. Marco Lincetto