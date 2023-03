The Rock Music Circus a Padova ospita il Bacchiglione Beat

La grande musica beat tornerà ad animare Padova sul palco dell’Italian Niuman Circus in via Longhin, giovedì 16 marzo alle 20.45, con “The Rock Music Circus presenta il Bacchiglione Beat”. Protagonisti la Serena Rock Band, Enzo Scibetta Group e Pensione Beat & Gigi Barichello. Parte dell’incasso della serata organizzata da The Rock Music Circus in collaborazione con Italian Niuman Circus e con Bacchiglione Beat sarà devoluta ad Ala Autismo Aps.

Biglietti e informazioni online: www.therockmusicircus.it, cellulare: 388-4050750 ed email: alessandro66.zanetti@gmail.com.