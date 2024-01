Concerto: le migliori canzoni italiane a lume di candela a Villa Gallarati Scotti

Vivi il fascino della musica italiana più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: Villa Gallarati Scotti. In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti si esibiranno illuminati da centinaia di candele per creare un’esperienza di un concerto dal vivo multi sensoriale.

IRENE LOVATO (voce)

EDOARDO CIAN (chitarra)

Programma: i migliori successi della musica italiana di sempre verranno interpretati dalla voce di Irene Lovato accompagnata da Edoardo Cian alla chitarra.

Per info e prenotazioni visita il sito: www.venetosegreto.com