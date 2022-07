"Musica al Museo": al violino Ilaria Marvilly e Gabriele Mazzon al chiostro Albini dei musei Eremitani

Duo di giovani violinisti per il concerto del 7 luglio di Musica al Museo, la rassegna estiva ospitata nel Chiostro Albini dei Musei Civici agli Eremitani e organizzata dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con Padova Musei Civici. Il duo presenterà un programma assai vario, che, da Guignon a Berio, abbraccia tre secoli di musica.

Entrambi i musicisti vantano un curriculum di tutto prestigio.

Ilaria Marvilly ha iniziato giovanissima lo studio del violino e si è diplomata col massimo dei voti presso il Conservatorio di Milano, ottenendo nel 2019 il titolo di Master of Arts in Music nella classe di Ilya Grubert. Ha vinto numerosi concorsi, tra i più recenti l’ “International Crescendo Competition-Premio degli Stati Uniti d’America” e “IX International Salieri Competition”. Si è esibita da solista al “Venice International Festival of Contemporary Music Biennale Musica”, alle Sale Apollinee del Teatro “La Fenice” e alla Carnegie Hall di New York. Numerose le sue collaborazioni orchestrali, tra le quali l’Orchestra nazionale del Belgio, l’ Antwerp Symphony Orchestra, e, per il repertorio barocco, l’Orchestra Da Ponte e Il Pomo d’Oro.

Gabriele Mazzon si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Castelfranco Veneto, dove nel 2017 ha ottenuto la borsa di studio “Zambon” come migliore allievo. Trasferitosi in Belgio dopo il diploma, tra il 2019 e 2021 ha ottenuto il titolo di “Master of Arts in Violin” e il “Postmaster in Violin Performance” con Grand Distinction, il massimo voto per un’istituzione francofona. Nel suo percorso di studio ha avuto modo di perfezionarsi anche con Ilya Grubert e Stefano Pagliani alla Fondazione Musicale Santa Cecilia. Collabora con importanti orchestre e svolge un’intensa attività cameristica. Nell’ottobre 2021 è stato segnalato per merito al “Premio Giovanni Guglielmo” a Padova, in duo con il pianista Marco Mantovani.

Musica al Museo

Giovedì 7 luglio 2022, ore 18 Chiostro Albini, Musei Civici agli Eremitani, Padova

Ilaria Marvilly violino

Gabriele Mazzon violino

Musiche di C. Tessarini, J.P. Guignon, J.M. Leclair, B. Barto?k, L. Berio, G. Bacewicz

Si ringrazia IN’S mercato per il contributo a Musica al Museo.

In caso di maltempo il concerto avrà luogo all’interno, alla Sala del Romanino.

Ingresso

Biglietti: 5 euro disponibili presso il circuito Vivaticket; presso Gabbia Dischi, via Dante 8; al botteghino del concerto

Info web

Informazioni sulla rassegna Musica al Museo https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/musica-al-museo-2022/

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/07/07/654/

https://www.amicimusicapadova.org/ - info@amicimusicapadova.org – tel. 049 8756763

Foto articolo da comunicato stampa - Ilaria Marvilly e Gabriele Mazzon