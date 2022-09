Musica e incanto in Arcella: concerto del coro Pop Chords

Continua Musica e inCanto in Arcella: sabato 17 settembre alle ore 21 nel parco della Galleria S.Carlo, l’area verde a fianco della Torre Gregotti, si esibirà il coro Pop Chords. I PopChords nascono a Padova nel 2016. Obiettivo del gruppo è quello di eseguire a cappella brani pop e temi delle più celebri colonne sonore utilizzando le voci come strumenti, dedicando grande attenzione alla parte ritmica ed armonica dei brani.

Dall'atmosfera africana con Africa by Toto , al coraggio di intraprendere i propri sogni, con Footloose by Kenny Loggins, al mondo immaginario della Terra di Mezzo con un Medley of the Rings: queste sono solo alcune delle tappe del viaggio nel quale la musica dei Pop Chords ci porterà con il suo vario repertorio. Ingresso libero.