“Il mandolino napoletano tra ’800 e ’900”, concerto alla chiesa di Santa Caterina

“Il mandolino napoletano tra ’800 e ’900 - Opere scelte per mandolino e chitarra” è l’esclusivo concerto dal vivo che il Conservatorio di Musica di Padova “Cesare Pollini” promuove per sabato 16 ottobre alle ore 17 presso la Chiesa di Chiesa di Santa Caterina (Via Cesare Battisti 245, Padova) al termine della Masterclass di alto perfezionamento artistico di mandolino e chitarra, tenuta da Fabiano Merlante e Sergio Zigiotti.

Il duo formato da Merlante e Zigiotti, attivo dal 1996, si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica per la qualità e l’originalità delle proposte musicali, le quali coprono un vastissimo periodo e uniscono interessi sia esecutivi che musicologici. Classificatosi vincitore in numerosi concorsi nazionali e internazionali ha inciso per importanti case discografiche. Nel programma del concerto di Santa Caterina verrà dunque proposto un focus sul momento di riscoperta e di rinascita del mandolino napoletano, un periodo definito dagli addetti ai lavori l’“Epoca d’oro del mandolino”, viste la diffusione e l’enorme quantità di musiche originali composte per tutte le formazioni mandolinistiche (dal duo mandolino e chitarra all’orchestra a plettro) a cavallo tra ’800 e ’900.

I principali autori di questo repertorio, per qualità e quantità, furono Carlo Munier e Raffaele Calace, entrambi napoletani, virtuosi e compositori. Calace fu anche eccelso liutaio, mentre Munier era il pronipote di Pasquale Vinaccia, considerato l’inventore del mandolino moderno. Tra di loro si distinse anche Enrico Marucelli, fiorentino di nascita e formazione, che nonostante la breve vita ha lasciato un buon numero di composizioni interessanti e di alto livello virtuosistico. Il repertorio verrà eseguito su copie di strumenti d’epoca.

Entrata libera fino ad esaurimento posti. Obbligo di Green Pass e mascherina.

