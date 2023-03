Concerto di Pasqua a Palazzo Zacco-Armeni

Domenica 9 aprile 2023 alle ore 16 presso palazzo Zacco-Armeni, storica sede del Circolo Ufficiali di Padova in Prato della Valle al n°82, l’associazione San Daniele Aps organizza un concerto in occasione della Pasqua. Il Maestro Efrem Maria Marchioretto eseguirà alcune delle sue recenti composizioni per pianoforte. Alcune sono già state pubblicate, altre saranno eseguite in pubblico per la prima volta in questa occasione.

Il Maestro Marchioretto è organista, concertista e compositore che ha insegnato in diversi Conservatori d'Italia. Le sue creazioni sono pubblicate ed apprezzate in varie parti del mondo tra cui Inghilterra, Australia ed America. Il concerto è organizzato dall’associazione San Daniele Aps di Padova con l’intento di promuovere nuove composizioni in piena continuità con la grande tradizione musicale italiana.

Ingresso ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria sul sito: associazionesandaniele.it.