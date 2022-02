Il gemellaggio musicale fra Padova e Friburgo con il concerto straordinario di percussioni al Pollini

Orario non disponibile

Il gemellaggio fra la città del Santo e Friburgo e il rapporto di cooperazione fra i rispettivi conservatori suggellato da uno speciale progetto: un workshop di quattro giorni culminante in un concerto gratuito aperto al pubblico, in collaborazione con il Comune di Padova (Ufficio Gemellaggi), in programma all’Auditorium “Pollini” lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 18.

I gruppi di percussione del Conservatorio padovano (Art Percussion Ensemble) e della Hochschule für Musik Freiburg (Percussion Ensemble Freiburg), rispettivamente composti da cinque e da sei studenti più un docente nel ruolo di direttore (i maestri Massimo Pastore e Bernhard Wulff), eseguiranno musica da camera per sole percussioni con nuove trascrizioni di pagine di Béla Bartók (1881-1945) e altre musiche mai presentate a Padova di autori del Novecento e della contemporaneità quali Heinrich Knauer (1879-1947), Anna Ignatowicz-Glinka (1968), Luciano Berio (1925-2003), Cornelius Cardew (1936-1981), Minoru Miki (1930-2011) e Bernhard Wulff (1948).

Un rapporto già saldo quello fra i due dipartimenti di percussioni e i loro direttori, cominciato con il progetto europeo “Astaper” tenutosi a Cracovia dal 2012 al 2014, durante il quale avevano partecipato anche le formazioni degli istituti della città polacca e di Valencia. È stato allora che si sono venute a creare le condizioni per una cooperazione più stretta e profonda e per la realizzazione di successive iniziative avvenute tra il 2015 e 2016, svoltesi a Padova e a Friburgo. Il fatto che le città siano da tempo gemellate avvalora la necessità di intensificare e stabilire la già esistente cooperazione.

L’evento di lunedì dunque afferma e mantiene viva l’importante tradizione di cooperazione tra le due istituzioni e guarda già a futuri scambi artistici.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.

Percussion Ensemble Freiburg

Henry Heizmann

Moritz Sasowski

Paul Ebert

Filipe Calixto

Yu Chen Hsiao

Ryo Shimitzu

(Percussioni)

Bernhard Wulff

(Direttore)

Art Percussion Ensemble del Conservatorio di Padova

Igor Tiozzo

Leonardo Tolio

Andrea Zamengo

Alberto Radossi

Enrico Turetta

(Percussioni)

Massimo Pastore Direttore

(Direttore)

