Conferenza d'arte a Villa Borromeo: "Impressioniste: pioniere tra atelier e mondanità"

Per celebrare l'#Ottobrerosa, il Comune di Fontaniva, l'Assessorato alla cultura, al Sociale e le Pari Opportunità, hanno organizzato un articolato cartellone di incontri, concerti e un'interessante esposizione di opere di donne artiste, in Villa Borromeo a San Giorgio in Brenta.

Sabato 28 ottobre alle ore 17, nel salone superiore della Villa si terrà una conferenze dedicate alle impressioniste. L'Ottocento è un secolo di grandi conquiste per le donne: le riforme scolastiche, il suffragio femminile, l’inserimento nel mondo del lavoro. Il numero delle donne artiste cresce notevolmente. La Parigi dell’ultimo quarto dell’Ottocento fa da palcoscenico a un gruppo di donne che salgono alla ribalta aderendo con entusiasmo all’Impressionismo. La loro vita mondana si divide tra serate di gala in società, sagaci discussioni nei salotti alla moda e il lavoro in atelier, quest'ultimo divenuto simbolo del loro status e della nuova emancipazione. Dimenticate per un secolo, finalmente la vita e l’opera di Marie Bracquemond, Berthe Morisot, Eva Gonzalès e Mary Cassatt sono state riesaminate dalla critica che ha restituito la giusta visibilità nel corso della storia.

Ingresso libero sino a esaurimento dei posti disponibili.

Sabato 28 ottobre 2023 ore 17

Villa Borromeo Fantoni - San Giorgio in Brenta

Organizzazione: Comune di Fontaniva, Assessorato alla Cultura, Assessorato al Sociale e Pari Opportunità

Locandina evento