A Padova la conferenza "Le chemin des orages"

L’Alliance française di Padova è lieta di accogliere l’autrice libanese, Laure Keyrouz, per la presentazione del suo ultimo lavoro letterario presso la sede di Via Monte di Pietà. Laure Keyrouz è un’artista eclettica, che spazia tra molteplici forme di espressione creativa, e la sua carriera letteraria è di altissimo livello.

Il suo ultimo libro, intitolato "Le chemin des orages", è una raccolta di poesie che cattura l’attenzione del lettore grazie alla bellezza struggente dei paesaggi montuosi del Libano. In queste pagine, la forte nostalgia per la propria terra si fonde con una descrizione coinvolgente della natura che circonda la Valle della Qadisha e la celebre Foresta dei Cedri.

La presenza dell’autrice alla presentazione sarà un’opportunità imperdibile per gli amanti della letteratura e dell’arte di scoprire il suo universo creativo e di immergersi in una esperienza di lettura intensa e coinvolgente. La presentazione sarà anche disponibile in diretta su YouTube e Zoom!