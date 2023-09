Incontro sulla riforma dello sport e la figura del lavoratore sportivo

L'associazione Lagom, ha organizzato un'evento aperto a tutti i cittadini e alle organizzazioni sportive dedicato alla nuova riforma dello sport, entrata in vigore dal 1 luglio 2023. In compagnia di Antonio Formentin, Dottore Commercialista e Revisore Contabile di Ponte San Nicolò - esperto nella gestione di organizzazioni sportive - si affronterà il tema di come la riforma ha cambiato la figura del lavoratore sportivo.

La serata si terrà presso il Centro Rigoni Stern a Ponte San Nicolò in Piazza Liberazione, 1, il 12 ottobre alle 20.30. Di seguito i temi che verranno trattati:

1. Lavoratori dello sport e altri soggetti previsti dalla riforma: sarà esaminato come la riforma ha ridefinito il ruolo ei diritti dei lavoratori dello sport, inclusi atleti, allenatori, e personale di segreteria.

2. Funzionamento del registro delle attività sportive e adempimenti connessi: sarà discusso in dettaglio come funziona il registro delle attività sportive secondo la nuova normativa e quali sono gli adempimenti che le organizzazioni sportive dovranno affrontare per adeguarsi.

3. Inquadramento allenatori, istruttori, lavoratori sportivi e personale di segreteria: sarà approfondito l'inquadramento di diverse figure chiave nell'ambito sportivo e come la riforma definisce i loro ruoli e responsabilità.

4. Rispondere alle domande del pubblico: ci sarà un momento dedicato alle vostre domande e preoccupazioni. Saremo lieti di rispondere a qualsiasi interrogativo che possiate avere sulla riforma dello sport.

La serata terminerà con un momento di convivialità, un'opportunità per continuare le discussioni in modo informale e condividere idee.

INGRESSO GRATUITO.