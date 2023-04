Convegno internazionale "Le orchestre sociali" 2023 a Piazzola sul Brenta

La Fondazione G. E. Ghirardi Onlus è lieta di informarti che si terrà sabato 22 aprile 2023 il Convegno internazionale “LE ORCHESTRE SOCIALI. Con La musica Si può FaRe” nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (Padova).

L’evento, giunto quest'anno alla seconda edizione, è promosso e organizzato dalla Fondazione G. E. Ghirardi Onlus e nasce in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti (CNAPM).

L'iniziativa ha come obiettivo l’individuazione dei contesti in cui possono sorgere orchestre che utilizzano la musica come luogo di condivisione e di unione e come prevenzione del rischio sociale.

Gli esperti individuati, attraverso le riflessioni della giornata e grazie all’incontro dialogico all’interno di una tavola rotonda, in interazione con il pubblico, avranno l’incarico di stilare linee guida per avviare un percorso orchestrale, considerando quali sono i requisiti, i contenuti didattici e le professionalità docenti necessarie per poter organizzare e creare un’orchestra inclusiva e accessibile a tutti.

L’evento è destinato a musicisti, preparatori d’orchestra, direttori, dirigenti scolastici, insegnanti, docenti AFAM ed educatori.

La giornata si concluderà con un momento musicale, a dimostrazione dei risultati del laboratorio: “Modello didattico Coro de Manos Blancas” condotto dai fondatori Naybeth García López e Jhonny Gómez Torres.

Il laboratorio si svolgerà dal 17 al 21 aprile presso la Scuola Primaria “P. Camerini” ICS “L. Belludi” di Piazzola sul Brenta - Padova con la partecipazione di studenti dei Conservatori del Veneto.

PARTECIPAZIONE con iscrizione obbligatoria

INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento posti

PER PRENOTARE scrivi a prenotazione@ fondazioneghirardi.org

Specifica i nominativi e se intendi partecipare sia al Convegno in Galleria delle Conchiglie che alla dimostrazione dei risultati del Laboratorio “Modello didattico Coro de Manos Blancas” (che si terrà alle 17.30 presso il Patronato "Don Bosco", Via Dante n°2, Piazzola sul Brenta - PD).

N.B. Per la partecipazione alla dimostrazione pomeridiana avranno priorità coloro che partecipano anche al Convegno.

Ti daremo conferma di avvenuta registrazione tramite mail.

In collaborazione con la Scuola Primaria “P. Camerini” - ICS “L. Belludi” Piazzola sul Brenta

Con il patrocinio di:

Regione del Veneto

Provincia di Padova

Città di Piazzola sul Brenta

Conservatorio di musica "C. Pollini" di Padova

Conservatorio di musica "A. Steffani" di Castelfranco Veneto (TV)

https://www.fondazioneghirardi.org/le_orchestre_sociali/

https://www.facebook.com/events/772584204064212

